Haapsalu hajaasustuspiirkond saab kaasavast eelarvest 10 000 eurot

Haapsalu linnavolikogu nõustus ühehäälselt Haapsalu linna kaasava eelarve summat 10 000 euro võrra suurendama ja jagama raha nii, et kaks kolmandikku kasutatakse keskuse ja kolmandik maapiirkonna tarbeks.

Haapsalu kaasava eelarve tarbeks on eelarves ette nähtud 30 000 eurot, millest 20 000 tahetakse kulutada Haapsalu, Uuemõisa ja Paralepa ning 10 000 eurot hajaasustusega piirkonna projektide elluviimiseks.

Linna finantsjuht Martin Schwindt ütles, et senine kaasava eelarvemenetlemise kord kehtestati enne Haapsalu ja Ridala ühinemist. Et nüüd on omavalitsus suurem, tahetigi sellsesse teha kaks muudatust: suurendada summat 20 000 eurolt 30 000ni ja eristada kahe eri piirkonna välja pakutavaid projekte ja investeeringuid.

Linnavolinike küsimusele, miks summad just nii jaotusid, vastas Scwindt, et seda arvestati elanike arvu järgi – Haapsalus, Uuemõisas ja Paralepas elab rohkem rahvast.

Schwindt kinnitas, et hajaasustuspiirkonna tarvis mõeldud 10 000 eurot Haapsalu ja Uuemõisa projektide peale ei kulutata: “See 10 000 on eraldi hajaasustuse peale, et ei tekiks olukorda, kus Haapsalus või Uuemõisas pakutakse välja 30 000 eurot maksev projekt ja kogu raha võetakski keskusesse ära.”