Riigikantselei tahab Lääneranna vapi otsuse tühistada

Lääneranna volikogu kinnitas neljapäeval valla uue lipu kujunduse, kuigi riigikantselei hinnangul ei vasta valla uus lipp ega vapp heraldika reeglitele.

„Lääneranna valla vapil olev kotka joonis ei taga arusaamist, et tegu on kotkaga,” ütles riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed Lääne Elule. „Kotkas on üle stiliseeritud. Kotka atribuudid küünised ja nokk on välja toomata. See võiks olla mis iganes lind, aga mitte lindude kuningas.”

