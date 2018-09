Politseinikud leidsid Lääne-Nigula vallas rappa eksinud mehe

Politseinikud leidsid üles Lääne-Nigula vallas rappa eksinud 71-aastase mehe.

Kolmapäeval kella 15 ajal teatati politseile, et Lääne-Nigula valda Musa rabasse seenele ja marjule läinud seltskonnast on üks liige kaduma läinud, edastas Põhja prefektuur. Politseinikud asusid meest rabast otsima mobiiltelefoni positsioneeringu abil. Varsti sai mehe mobiiltelefoni aku aga tühjaks.

Mehe leidmiseks kutsut appi kopter ning raba kammimiseks kasutati ka päästeameti amfiibautot. Ka vabatahtlikud olid valmis appi tulema, kuid siis märkas kopteri meeskonna liige hädasolijat õhust. Mees aidati kella 19 paiku rabast välja. Mehe jõud oli raugemas, kuid tervis siiski korras ja ta tuli omal jalal rabast välja.

Otsinguid juhtinud Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Ahti Jõemaa sõnas, et arvestades väljas valitsevat ilma ja suurt maa ala on õnn, et mees vahetult enne pimedat üles leiti. “Mees üritas esialgu omal jõul mobiiltelefoni rakenduste juhendamisel teed leida, kuid see sõi telefoni akut ning nii sai aku peatselt tühjaks. Mees kuulis politseisõidukite sireene, kuid ei saanud meiega tühja aku tõttu enam ühendust ega osanud meile vastu liikuda,“ sõnas Jõemaa. “Seetõttu tuleb loodusesse minnes alati võtta kaasa täielikult laetud mobiiltelefon. Samuti on oluline riietuda võimalikult erksavärviliselt ning varuda joogivett ja tule tegemise vahendeid.”