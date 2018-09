Enn Eesmaa: parvlaevasõit hiidlastele ja saarlastele piletivabaks

Saare- ja Hiiumaal ringi sõites on paljud kohalikud avaldanud arvamust, et parvlaevapilet võiks saareelanikele olla tasuta. Praegusel juhul kehtib neile kõigile sooduspilet, lähitulevikus võiks see laieneda piletivabale sõidule, kirjutab Riigikogu esimene aseesimees, keskerakondlane Enn Eesmaa.

Ühtpidi on tegu rahalise soodustusega, et lihtsustada mandrivahelist liikumist, kuid teistpidi regionaalpoliitilise toetusega, mis vähendaks Tallinna ülemvõimu ning annaks Saare- ja Hiiumaa elanikele suurema vabaduse liikuda saare ja mandri vahet. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson on ideele igatahes toetust jaganud ning ei näe põhjust, miks saarlastele ja hiidlastele ei peaks tasuta parvlaevapilet juba lähitulevikus reaalsuseks saama.

Kui praegu on püsielaniku soodustus reisijapiletil 50% tavahinnast, siis tulevikus hakkaks see olema 100% ehk nullhinnaga. Sõidukite piletid jäävad varasemate hindadega samaks.

1. juulist alustas suuremas osas Eestis tasuta ühistransport, mis sai enne selle käivitumist mitmete oponentide poolt tugevat kriitikat. Küll öeldi, et sellest ei hakka inimesed rohkem bussiga sõitma ning tegelikkuses ei aita see kedagi. Reaalsus on aga midagi muud ning juba juulikuus kasvas sõitjate arv Saaremaal 2017. aasta juuliga võrreldes 28% ehk 8381 sõitja võrra. Hiiumaa sõitjate arv tõusis omakorda 25% võrra. Samuti eraldati raha liinide tihendamiseks, mille abil saavad Saaremaa ja Hiiumaa vallavalitsus täiustada just neid graafikuid, mille järele on vajadus kõige suurem.

Olles Saaremaa volikogu liige, võin kinnitada, et mitmed saarlased on minu poole pöördunud ning öelnud, et tasuta bussisõiduga hoiavad nad igas kuus kokku üle 60 euro. Kindlasti leidub ka tasuta parvlaevapileti ideele vastaseid, kuid numbrid räägivad iseenda eest ning ei näe põhjust, miks ei peaks see sama edukalt töötama kui tasuta bussisõit.

Ühtlasi saavad valitsuse uue riigieelarvestrateegia kohaselt Saaremaa ja Hiiumaa järgmise nelja aasta jooksul lennuühenduse pidamiseks 22,7 miljonit eurot. Seda on aastas üle kahe korra rohkem kui varasematel aastatel. Samuti on eraldatud raha Kärdla lennujaama navigeerimissüsteemide uuendamiseks, et aidata ilmastikuoludest ära jäänud lendude vähendamist. Suuremate lennukite hange on käimas ning loodetavasti selle aasta lõpuks selgub, millised lennukid 2019. aasta 1. juunist liinidele tulevad. Saaremaa liini miinimum on 33 kohta. Hästi toimiv lennundus mandri ja saarte vahel on ülimalt oluline nii praegu kui ka edaspidi. Regionaallennundus on riigile üheks regionaalarengu prioriteediks.

Kvaliteetne lennuühendus, tasuta bussi- ja parvlaevasõit, kruusateede rekonstrueerimine ning muud transpordi- ja taristuküsimused on oluline samm andmaks saareelanikele soodsaid, aga samas kvaliteetseid elamistingimusi. Ühtlasi soodustab see uute elanike tulekut nii Hiiu- kui ka Saaremaale. Saarel elamine ei tohi olla takistus, veel vähem karistus ning Eesti inimene peab ühtviisi hästi elama nii Lõuna-Eestis kui ka Hiiu- ja Saaremaal.

Enn Eesmaa, Riigikogu I aseesimees, Keskerakond