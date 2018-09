Seadus ei luba parvlaevasoodustust laiendada

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul ei võimalda kehtiv ühistranspordiseadus teha nii, et praamipiletisoodustust sõidukile saaks rakendada Saare maakonna püsielaniku puhul ka siis, kui ta juhib näiteks sõbrale kuuluvat või rendiautot, kirjutab Meie Maa.

Kolmapäevases Meie Maas ilmunud arvamusartiklis kirjutas riigikogu esimene aseesimees Enn Eesmaa sellest, et saareelanikele praegu kehtiv sooduspilet võiks edaspidi laieneda piletivabale sõidule. Eesmaa leiab, et ühtpidi oleks tegu rahalise soodustusega, et lihtsustada mandrivahelist liikumist, kuid teistpidi regionaalpoliitilise toetusega, mis vähendaks Tallinna ülemvõimu ning annaks Saare- ja Hiiumaa elanikele suurema vabaduse liikuda saare ja mandri vahet.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson on Eesmaa sõnul ideele toetust jaganud ning ei näe põhjust, miks saarlastele ja hiidlastele ei peaks tasuta praamipilet juba lähitulevikus reaalsuseks saama. Samas on probleeme isegi saarte püsielanike soodustuse rakendamisega. Sõiduauto pilet maksab püsielanikule Virtsu-Kuivastu liinil 8.40 ja Rohuküla-Heltermaa liinil 10 eurot. Soodustus ehk poole odavam pilet, vastavalt 4.20 ja 5 eurot, kehtib sõiduautode puhul, mille omanik, vastutav kasutaja või kasutaja on Saarevõi Hiiu maakonna püsielanik, kirjutab Meei Maa.

Kui saarlane või hiidlane kasutab sõidukit, mille omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana ta ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud, tuleb tal üleveo eest maksta niiöelda täie rauaga, vaatamata sellele, et sõidukit kasutab tegelikult saare püsielanik. Sisuliselt kehtib soodustus mitte püsielanikele, vaid sõidukitele. Viimase asjaolu üle on sotsiaalmeedias pahameelt avaldanud mitmed saarlased.

Ettevõtja OÜ Alunaut juht Mark Muru tõi näite, et ajal, mil ta oli sunnitud kuu aega või rohkemgi kasutama Tallinnast Topauto poolt antud asendusautot, ta soodustust kasutada ei saanud. Samas turistid, kes Saaremaal auto rendivad, kulgevad püsielaniku hinnaga.

Saaremaa vallavolikogu liige Mart Saarso leiab Facebookis, et oleks normaalne, kui saarte elanikud saaksid sooduspileti kodakondsusest sõltumata ning ühtlasi saadetaks kassast kohe järjekorda, kus seisavad endale e-piletiga laevale koha broneerinud sõidukid.