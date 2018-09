Eestist juhitava Maailmakoristusega alustas 15 miljonit inimest

Maailmakoristusega, mis on Eestist juhitav maailma suurim kodanikualgatus, oli Eesti aja järgi kella 9.30 seisuga alustanud vähemalt 15 miljonit inimest Aasia ja Okeaania riikidest – enim vabatahtlikke on tulnud maailma puhtamaks tegema Indoneesias, Nepalis ja Kambodžas.

Tallinnas asuva Maailmakoristuse juhtimiskeskuse kõned koristusaktsiooniga liitunud riikidesse näitavad, et suurim üllataja on Nepal, kus 29 miljoni elanikuga riigist on tulnud prügi koristama vähemalt miljon inimest. Kõige suurem koristajate arv sellest regioonist on aga esialgsetel andmetel Indoneesias, kus talgujuhid raporteerisid, et osalejate arv on päeva lõpuks tõusnud 13 miljonini.

Hetkel, kui Hiina, Jaapan ja paljud teised riigid ei ole veel teatanud oma osalejate hulka, näitavad esialgsetel andmetel suurimaid tulemusi järgmised riigid: Indoneesia 13 miljonit, Nepal 1 miljon, Kambodža 300 000 ja Iraan 155 000. Oluline on rõhutada, et tulemused on esialgsed ning riikide suurusest tulenevalt jõuab koondatud info Eesti staapi hilinemisega. Lisaks on Iraan oma talgud jaganud kahe päeva peale.

Maailmakoristus algas Eesti aja järgi reedel tund enne südaööd Vaikses ookeani Fidži ja Vanuatu saartelt. Kell üks öösel liitus aktsiooniga Uus-Meremaa, kus esialgse hinnangu järgi tuli Aucklandis, Wellingtonis ja mujal prügi koristama umbes 50 000 inimest. Just Uus-Meremaalt otse sündmuste keerisest juhatas Maalimakoristuse globaalse teleülekande sisse Pealtnägija legendaarne vedur Mihkel Kärmas, kes seejärel võttis kohe ette maratonreisi teisele poole maakera, et telesaate ja koristusaktsiooni lõpuks jõuda Hawaii saarele, kus pannakse koristuspäevale pidulik punkt pühapäeva esimestel tundidel.

Koristusaktsioonil hoitakse silma peal Tallinna Ülikooli fuajeesse koondatud staabist. Umbes 300 vabatahtlikku koguvad juhtimiskeskuses jooksvalt infot kõikidest koristamisaktsiooniga liitunud riikidest ning on nõu ja jõuga abiks meeskondadele üle maailma.

Maailmakoristuspäeva töö ei lõpe kaugeltki laupäevaga, sest koostamisel on “Keep it Clean Plan”, mis annab riikidele, ettevõtetele, mittetulundusühendustele ja üksikisikutele konkreetsed soovitused, kuidas prügiprobleemiga jätkusuutlikult tegeleda, nii et prügireostus maailmas oluliselt väheneks.

Maailmakoristuse 24 tundi kestev teleülekanne on jälgitav internetis aadressil worldcleanupday.org, uudisteportaalis ERR.ee, World Cleanup Day Facebooki-lehel ja YouTube’is. Saatejuhid on Colm Flynn Iirimaalt ja Zihlo Ndlovu Zimbabwest.

Eestis algas koristusaktsioon laupäeva hommikul kell 10. Samal ajal startis ka ETV eriprogramm, kus saatejuhi Kristo Eliase eestvedamisel toimuvad muuhulgas igal täistunnil lülitused erinevatesse maailma paikadesse. Kell 12 alustab eriprogramm Vikerraadios, kus erinevate saatejuhtide vedamisel hoitakse Maailmakoristusel ja keskkonnateemadel silma peal kuni järgmise hommikuni välja.

Laupäeval kell 19 võetakse kokku Eesti koristustalgute tulemused. Pühapäeva hommikul kell üks lõpetab globaalne otsesaade koos lõpupidustustega Hawaii saarel. Pühapäeval kell 12 südapäeval on pressikonverents, mis võtab kokku Maailmakoristuspäeva olulisemad faktid ja sündmused. Koos tulemustega avaldatakse ka “Keep it Clean Plan” ehk “Puhta maailma plaan”.

Tänaseks on Maailmakoristusega liitunud üle 150 riigi. Maailmakoristuspäeva on ette valmistatud ligi neli aastat ja selle korraldamises on osalenud ligi 30 000 inimest üle maailma.

Tallinnas asuvas staabis töötab laupäeval kokku ligi 300 vabatahtlikku, kelle ülesanne on koguda riikidest infot, olla tiimidele üle maailma abiks ja neid nõustada.

Eestis sai koristustalgute traditsioon alguse 3. mail 2008. aastal, mil rohkem kui 50 000 inimest koristasid kokku 10 tuhat tonni prügi. Tänaseks on erinevatel aegadel “Teeme ära!” mudeli alusel oma riiki koristanud pea 20 miljonit inimest enam kui sajast riigist üle maailma