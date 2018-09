Juhtkiri: justkui Brežnevi külaskäik

Reedel külastas Haapsalu rajooni Eesti NSV Ministrite Nõukogu liige Janek Mäggi. Tallinna külalise visiit algas hommikul kell 8, kui Mäggi asetas lillekimbu Suures Isamaasõjas langenute mälestusmärgile.

EKP Haapsalu rajoonikomitees Võidu tänaval võttis külalise vastu esimene sekretär Jaanus Karilaid ja Haapsalu rajooni agrotööstuskompleksi esimees Urmas Sukles. Ühiselt tõdeti, et viisaastakuplaane on õnnestunud ellu viia tähtaegselt.

Seejärel liitusid nõupidamisega teised Haapsalu rajooni juhtivtöötajad. Ilmnes, et rajoonis esineb rõõmusõnumite kõrval ka üksikuid probleeme. Taebla külanõukogu esimees Neeme Suur kurtis, et bussisõit on tööliste ja kolhoosnike jaoks põhjendamatult kõrge hinnaga. Vormsi külanõukogu esimees Ene Sarapuu kandis ette, et parvlaevade sõidugraafikus esineb üksikuid puudusi. Taebla EPT partorg Mikk Lõhmus tõi välja, et üleliiduline haridusministeerium ei ole eraldanud piisavalt limiite uue koolimaja ehituseks.

Mäggi palus kitsaskohtade kohta saata kirja endale ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu liikmele Kadri Simsonile.

Olgu nüüd lisatud, et ülevalolevad read on nali. Seda ei maksa tõsiselt võtta. Miks me selle kirjutasime? Sest lugedes Lääne Elu reporteri ülevaadet regionaalhaldusministri Janek Mäggi külaskäigust Läänemaale, kangastus otsekohe Brežnevi aeg. Ainus erinevus näiteks 1978. aastaga on see, et minister käis kirikus, mitte tundmatu sõduri haual.

Ministri visiit maakonda on ka praegu kui nõukogude ametniku külaskäik. Sauna teda enam ei viida, küll aga meelitatakse muudmoodi, sest omavalitsused vajavad Tallinna poliitikute heatahtlikkust investeeringute jaoks. Kohaliku elu juhtimise tsentraliseerimine on jõudnud niikaugele, et isegi Vormsi parvlaevade väljumisaegu tuleb kinnitada Tallinnas. Ühesõnaga, viimases hädas tuleb pöörduda palvega ministri poole. Äkki hea tsaar aitab?

Kas me sellist riigikorraldust tahtsime?