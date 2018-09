Raamatukogus näeb näitust lugude jutustamisest

Täna avas Piret Päär Haapsalu raamatukogus lugude jutustamisest näituse „Et rada ei rohtuks”.

„Inimene on lihtsalt selline loom, kes koosneb lugudest,” ütles Päär.

Kui Päär mõtles alguses, et näituse tegemine pole midagi rasket, siis näitust tegema hakates, sai ta aru, et alahindas seda ettevõtmist. „Jutuvestmine on ainult üks hetk, kuidas teha nii, et kui inimene vaatab seda pilti ja väikest teksti seal juures, siis tal tekib tunne, et tahaks olla selle pildi sees,” ütles Päär.

Möödunud aasta juulis käis ta koos fotograaf Maarja Urbiga justkui palverännakul ja kuulas inimeste lugusid möödunud sajandi jutuvestmise kohta. Kuigi kõigi 25 inimese kohta, kelle juures käis, on vaid pilt ja lause või lõik tema jutust, siis tegelikult veetis Päär nende juures tunde. „Mõnes loos ei ole juttu jutuvestmisest, aga see lugu on sündinud väga heas jutuvestmise hoos ja sel hetkel oli meil väga hea jutuvestmine,” ütles Päär.

Näiteks üks, kelle juures Päär käis, joonistas kõige pealt kaks ja pool tundi kogukonna kaarti ja alles siis hakkas lugusid jutustama. Mõni väitis alguses, et ta ei mäleta enam midagi, kuid siis tasa-pisi hakkasid lood tulema.

Näituse pealkiri „Et rada ei rohtuks” tuleb Pääri sõnul Valdur Mikita kaudu. Sellele räägib Päär kohe otsa, et tema on pärit suurest talust lõuna-Tartumaalt, kus alguses oli kuivati, aidad, kanala, laudad ja kõigi nende juurde viisid rajad. Tasapisi kadusid rajad nende hoonete juurde – esimesena kadus rada kuivati juurde, viimaks ka rada, mis viis aiamaale. „Olen näinud nende radade rohtumisi, siis ma mõtlesin, et lugudega on täpselt sama moodi – kui me ei kuula, kui me ei räägi, siis need rajad lõppevad ära,” rääkis Päär.

Tema sõnul inimesed tahavad rääkida enda elust, aga lugudele pole enam kuulajaid.

„Tööd võisid jääda tegemata, aga hea lugu ei jäänud kunagi rääkimata,” ütles Päär möödunud sajandil jutuvestmise kohta.

Ta tõi näite, et mehed läksid hommikul, vikatid seljas, heina tegema. Kui naine kella kümne paiku neile süüa viima läks, ei olnud mehed veel heina tegema hakanud, vaid kuulasid lugusid.

Päär on pühendanud 30 aastat lugude jutustamise teemale ja meelitanud inimesi lugude jutustamise juurde, eelkõige, et nad jutustaksid lugusid kodus.

Näitus lugude jutustamisest jääb Haapsalu lugemissaali koridori avatuks 1. oktoobrini.

Arvo Tarmula fotod