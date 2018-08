Kolm Läänemaa kodu said presidendilt auhinna

President Kaljulaid andis täna Viljandis üle kodukaunistamise auhinnad, Läänemaalt said auhinna Elvira ja Arvet Ratase kodu Liivi külas, perekond Kausi kodu Kirimäe külas ning Piret ja Kairo Raudkatsi kodu Vilklas.

Iga kandi ja inimese omapära loob erinevate mustrite Eesti, kus oma nõrgemate hoidmine teeb tugevaks ja koduseks ka meie riigi, ütles president Kersti Kaljulaid oma kõnes.

„Me soovime, et kodu, selle sõna kõige laiemas tähenduses, oleks midagi sellist, mis kestab üle aja, tulevastele põlvedele, lastele ja nendegi lastele. Sellises kodus on hea ja turvaline olla. See on hooliv ja kindel paik meile endile ja meie külalistele,“ ütles riigipea ja lisas, et just see, mille loome oma käe, hinge ja arusaamade järgi, teebki kodupaiga eriliseks ja see omapära teeb meid kõiki kokku palju rikkamaks.

President Kaljulaid selgitas, et nii on ka meie 100-aastase Eestiga. „Täna toimub siinsamas Viljandis erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu. Ka selle toreda peo mõte on näidata, et kõik meie kogukonna liikmed on osa Eesti ilusast mustrist. Ei ole halvemaid, ei ole paremaid, on erinevad. Ja erinevustes tulebki kokku rikkalik muster,“ lisas riigipea.

Vabariigi Presidendi algatatud kodukaunistamisliikumine tunnustab kõiki neid, kes muudavad oma tööga Eestit kaunimaks.