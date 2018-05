Haapsalu linnavalitsus käis rattamatkal

Haapsalu linnavalitsus käis neljapäeval iga-kevadisel rattamatkal, kus tutvuti probleemsete kohtade ja planeeritavate teedega.

Linnavalitsuse rattamatk viis tänavu vanale kalmistule, vaadati ohtlikus korras ja prügi täis maja Raudtee tänaval, punaohvrite mälestustahvlit Lihula mnt ja Niine tänava kortermajade vahel ning aiamaade piirkonda teiselpool raudteetammi.

Aiamaad sealses piirkonnas on nii eraomanduses kui ka renditaval pinnal. Linnapea Urmas Sukles, arvas, et kõik linnainimesed, kes on endale kunagi soovinud maalapikest, on selle endale ka seal leidnud ning eraldi kohta, kus linn peaks linnaaiandusega tegelejatele maad eraldama, pole vaja. „Kümne ruutmeetriseid krunte linn ei rendi,“ ütles Sukles.

Edasi viis ametnike retk Uuemõisa Konsumist üle tee olevasse piirkonda, kus ala on jaotatud üheksaks krundiks, millest kaks on praeguseks maha müüdud. Samuti vaatasid ametnikud üle Uuemõisa pargi.

Edasi viis tee mööda tulevast promenaadipikendust. Uuemõisa poolne teelõik oli küll lai, kuid tee-ehitus oli selles staadiumis, et jalgrattaga seal sõita ei kannatanud. Linnavalitsuse töötajad olid küll üksmeelel, et tee tuleb korda teha, kuid millal, ei teadnud keegi lubada. Ühel hetkel läks tee üle metsarajaks, mis lõppes Veevärgi taga . Sealt edasi viis tee mööda Potissepa ja Kopli tänavat promenaadile.

Kopli tänaval tehti peatus Aita Möldri maja juures, kes on mures, et sademete ajal kogu sealne konnaküla piirkond uputab. Ühiselt jõuti arusaamisele, et seal on vaja ehitada välja korralik äravoolu süsteem, mis on hetkel linnale liiga kulukas.

Veel vaadati üle tulevane invapark ja holmi teed, mis tuleval aastal korraliku katte saavad.

Retk kestis kolm tundi ja selle aja jooksul läbiti 17 kilomeetrit.