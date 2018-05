Lihula hooldekodu pidamine läks enampakkumisele

Lääneranna vald ootab kuni 4. juunini pakkumisi Lihula hoolekandekeskuse hoonestusõiguse müügiks ja hooldekodu pidamiseks.

Jaanuari keskel soostus Lääneranna volikogu Reformierakonna poliitikutega seotud OÜ Südamekoduga Lihula hoolekandekeskuse müügi suhtes läbi rääkima, sest vallal pole raha keskust laiendada. Vallale lubati miljoni euro suurust investeeringut.

Aprilli keskel otsustas Lääneranna volikogu aga välja kuulutada läbirääkimistega hanke Lihula hoolekandekeskuse hoonestusõiguse müügi ja hooldekodu pidamise suhtes.

„Otsustasime läbi rääkida ka võimalike teiste huvilistega ja kuulutada selleks välja hanke,” ütles Läänerannna vallavolikogu esimees Arno Peksar.

Peksari sõnul kuulutati hange välja vältimaks etteheiteid, et hooldekodu müüdi esimesele huvilisele. „Kui me avalikku pakkumist poleks välja kuulutanud, võinuks tehing minna punasesse tsooni. Seega on hanke põhjuseks puhtalt see, et välistada korruptsiooni.”

Hanke teine põhjus on hind. „Hanke kaudu saame teada, milline on õiglane hind,” selgitas Peksar. „Räägitakse läbi sellega, kes kõige soodsama pakkumise teeb. Eesmärk on saada vallale kõige soodsam leping, muidu hakkab keegi pärast süüdistama, et rendileping on suunatud ühele.“

Lääneranna vald ootab pakkumisi 4. juuniks. Peksari sõnul on kindlalt oma huvi pakkumine teha väljendanud OÜ Südamekodud, mis kuulub osaliselt poliitik Rain Rosimannusele.

Kui läbirääkimised lõppevad parima pakkujaga edukalt, peab selle heaks kiitma ka volikogu. Lepinguni loodab vald jõuda suve teises pooles.

Lääneranna vallal on Lihula hooldekodu laiendamise detailplaneering valmis, kuid raha laiendada ei ole. Hooldekodus on 52 kohta. Et see end ära tasuks, peaks kohti olema vähemalt sada.