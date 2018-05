Lauri Luik valiti rahvusvahelise koolispordiliidu föderatsiooni juhatusse

Pühapäeval Brasiilias Rio de Janeiros toimunud Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (ISF) üldkoosolekul valiti riigikogu liige ja Eesti Koolispordi Liidu president Lauri Luik ISFi juhatuse liikmeks.

“Eestil on koolispordi edendamisel suurepärane kogemus juba alates 1990. aastast. 16 spordialal lööb igal aastal kaasa üle 40 000 koolinoore. See on väärtus, mida jagame hea meelega ka teiste liikmesriikidega üle maailma,” sõnas Lauri Luik.

Luige sõnul on Eesti noored aastaid aktiivselt osalenud erinevatel ISFi rahvusvahelistel võistlustel. “Välisvõistlused on noortele hea võimalus end rahvusvahelisel tasandil proovile panna, saada unikaalseid kogemusi ja laiendada silmaringi.”

“Nii nagu Eestis, on meie eesmärk ka ISFis suunata fookus koolinoorte tervise ja sportlike eluviiside edendamisele. Noored on koolispordi prioriteet number üks. Kuna ISF on rahvusvaheline katusorganisatsioon, on oluline keskenduda ka liikmeskonna suurendamisele. Laiem eesmärk on kaasata ISFi tegevusse kõigi maailma riikide koolinoored. Iga organisatsiooni tuuma moodustavad inimesed- kohalikel koolispordi eestvedajatel on seejuures võtmeroll. Vaid kõigi liikmete ühise abiga suudame seista meie noorte tervise edendamise ja sportlike eluviiside arendamise eest,” ütles Luik.

ISF on ülemaailmne koolispordiföderatsioon, kuhu kuulub 104 liikmesriiki. ISFi juhatusse kuulub 12 esindajat, nendest kuus valiti Rio de Janeiros toimunud üldkoosolekul ametisse järgmseks neljaks aastaks, ülejäänud pool juhatusest valitakse järgmisel üldkoosolekul kahe aasta pärast. Eesti on olnud ISFi aktiivne liige üle 20 aasta. Eelnevalt on ISFi juhatuses Eestit esindanud Erika Salumäe, Madis Pettai ja Henri Ausmaa.