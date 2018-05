Lasteraamatukogus tuleb taas parimate lugejate pidu

Reedel, 25. mail kell 13.00 toimub Haapsalu lasteraamatukogus (Wiedemanni 11) taas parimate lugejate pidu, kuhu tuleb külla mängudisainer ja lastekirjanik Anti Saar.

Õppeaasta lõpp ja suvelugemise aja algus on sobilik hetk tunnustada lapsi ja motiveerida neid jätkuvalt raamatukoguga sõprust pidama. Lasteraamatukogu uuris järgi, kes on need lapsed, kes on meie juurest sel õppeaastal kõige rohkem väärt lugemist leidnud ja korraldab nende tunnustamiseks väikese tänuürituse.

Taoline tänuüritus toimus esimest korda tunamullu, kui raamatukogu tähistas oma 150. sünnipäeva ning lasteraamatukogu soov on seda traditsiooni hoida. Lisaks kohtumisele kirjanikuga on reedesel üritusel kavas veel lõbusad üllatused ning maiasmokad saavad ka suu magusaks.

Peole on oodatud kõik huvilised, aga gruppidel palume osalemissoovist teada anda lasteraamatukogu telefonil 473 5535.

Anti Saar tuli ereda komeedina Eesti lastekirjanduse taevasse 2013. aastal. Tema värske ja vaimukas „Kuidas meil asjad käivad” paistis lastekirjanduse uurija Jaanika Palmi hinnangul üldisest raamatusaagist silma, teenis kiiresti lugejate poolehoiu ning pälvis nii Aasta Rosina auhinna kui ka Kultuurkapitali lastekirjanduse preemia.

Kaks aastat tagasi trükivalgust näinud „Juturaamat, millele on pildid joonistanud Jüri Mildberg, on Palmi sõnul sarnaselt muule Saare lasteloomingule taas kord üllatuslik ning iga raamat, mille Anti Saar avaldab, on uurija hinnagul teistsugune, omamoodi ja etteaimamatu. Mullu ilmusid Anti Saare sulest raamatud „Külaskäik“ ja „Pärt ei oska saltot“ ning tänavu „Seisa siin, Pärt!“.