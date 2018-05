Lastekaitsepäeva jalgpalliturniir peetakse esimest korda Kõmsil

Juba 11. aastat kutsub Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi lapsi lastekaitsepäeva jalgpalliturniirile. See peetakse tänavu 27. mail algusega kell 11 Kõmsil.

Jalgpallipäev on pereüritus, kus toredast jalgpallipäevast saavad osa Lõuna-Läänemaa 1.-6. klassi lapsed koos vanematega. Alates 2008. aastast toimuvast jalgpallipäevast on välja kasvanud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi üks tähtsamaid ettevõtmisi. Soov lastele pakkuda midagi erilist on jalgpallipäeva kava muutnud tihedaks. Lisaks tavaturniirile toimub sellel päeval rida teisigi ettevõtmisi. Kuigi päeva nimetus on jalgpalliturniir, ei pea lapsed olema üldse seotud jalgpallitreeningutega ja osaleda tohivad kõik, kes lustida soovivad. Samuti ei ole esmatähtis tulemus, vaid liikumine ja teineteisest rõõmu tundmine. Lapsed ei võistle ka oma kodukooli, vaid oma koduküla värve kaitstes. Selleks on mitu põhjust – esiteks on koole jäänud Lõuna-Läänemaa piirkonnas viimaste aastatega järjest vähemaks, teiseks ei anna alles jäänud väikeste algkoolide laste arv võistkonda kokku ja kolmandaks on ülimalt oluline, et lapsed läbi sportimise oma kodukohta esindavad. On lahe, kui väljakul kohtuvad näiteks Massu ja Salevere. Läbi aastate on toreda pereürituse raames erinevad võistlused toimunud Lihulas, Vatlas, Massus, Virtsus, Tuudil.

Kõmsi algkooli staadionil peetakse jalgpallipäeva esimest korda. Sellega saame jalgpallipäevade kaardile kuuenda toimumiskoha. Meie üritust on aastate jooksul külastanud alati ka Eesti jalgpallikoondislased, tänaseks juba terve Eesti koondise jagu jalgpallureid. See on üks päeva osa. Külas käinud Kethy Õunpuu, Kristina Bannikova, Rauno Alliku, Enar Jääger, Indrek Zelinski, Marko Kristal, Martin Reim, Karl Palatu, Rauno Sappinen, Ingemar Teever, Priit Mäeorg, Alo Bärengrub, Mihkel Aksalu.

Sellel aastal on meie laste külaliseks Kõmsi kooli palliplatsilt tippsportlase teed alustanud Vaido Veek. Oma esimese kooli spordiradadel praeguste lastega kohtuma tulev Veek mängis noortklassis jalgpalli nii Lõuna-Läänemaa JK kui ka Tallinna FC Flora ridades. Hiljem vahetas ta edukalt ala ja jätkas tippvõrkpallurina. Veek ka rahvuskoondisse ja võites mitmeid tiitleid nii Eestis, kui Balti liigas. Lastele on väljas Vaido Veegi võidetud auhindade näitus ja kõigile avaneb võimalus omakandi spordimehega silmast silma suhelda.

Päeva tippsündmus on laste ja lapsevanemate vaheline jalgpallimatš. Samuti saavad kõik päeval osalejad, nii suured, kui väikesed proovida täpsust Läänemaa ainsal jalgpalli täpsusseinal. Perede löögivõistlusel selgub täpsem laps, koos vanemaga. Päeva lõpetab suur autasustamine koos ühissöömisega.