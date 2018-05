Martna põhikool sai eTwinnigu kooli märgise

Martna põhikool on üks kaheksast Eesti õppeasutusest, kellele anti eTwinningu märgis. Euroopas on sarnaseid koole 1211. Tiitlit anti välja esimest korda.

„Märgis “eTwinningu kool” pole üksnes tunnustus individuaalsete õpetajate isiklikule tööle, vaid rõhutab kogu koolipere suuri saavutusi,“ selgitas Martna kooli õpetaja Kairi Mustjatse.

Märgise saanud koolid on teerajajad ja eeskujud järgmistes valdkondades: digipraktika, e-turvalisuse praktika, uuenduslikud ja loovad lähenemisviisid pedagoogikale, töötajate jätkuva kutsealase arengu edendamine, koostööl põhineva õppepraktika edendamine töötajate ja õpilaste seas.

„Seega on tegemist suure tunnustusega tehtud töö eest, annab koolile n-ö Euroopa mõõtme, aitab kaudselt mõjutada hariduspoliitikat,“ tõdes Mustjatse.

Martna põhikoolis on eTwinninguga aktiivselt tegeletud 2014. aastast. Selle aja jooksul on läbi viidud mitu rahvusvahelist projekti ja ka projekte Eesti koolide vahel.

2016. aastal sai Martna kool Eesti eTwinningu projektikonkursil teise koha ja mullu oldi kümne parema hulgas.

„Märgist „eTwinngu kool“ taotlema ajendaski just see, et õpetajad saaksid oma aktiivselt tehtud töö eest tunnustatud. Ja muidugi on see üks võimalus, kuidas kooli esile tuua, reklaamida,“ lausus Mustjatse.