Suvekuumus kestab edasi: teisipäeval tuleb kuni 28 kraadi sooja

Foto: Arvo Tarmula

Viimastel päevadel Eesti kohale saabunud suvekuumus kestab edasi ka teisipäeval, kui kohati on oodata kuni 28 soojakraadi.

Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt idakaare tuul 1-6 m/s ja laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 11-13 kraadi.

Päeval on ennelõunal vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal lisandub lõuna poolt pilvi. Kohati sajab hoovihma, võib-olla äikest, suurem on pikse tõenäosus Lõuna-Eestis. Puhub ida- ja kirdetuul 3-8, pärastlõunal rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 22-28, tuulele avatud rannikul paiguti 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt idakaare tuul 3-8 m/s ja laine kõrgus on 0,3 kuni 0,8 meetrit. Pärastlõunal võib lõuna pool hoovihma sadada. Nähtavus on hea. Sooja on 23-25 kraadi.

