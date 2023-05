Homme algab rannahooaeg

Homme on 1. juuni, mis tähistab suve ja rannahooaja algust. See on aeg, mil päike särab taevas, temperatuurid aina tõusevad ning inimesed valmistuvad nautima sooja ilma ka randades. Selleks, et suvi mööduks muretult on oluline end kaitsta päikese eest ning järgida ohutusnõudeid.

Kõige turvalisem on suviste veemõnude nautimiseks külastada avalikke supelrandasid. Just supelrandades on loodud kõik vajalikud tingimused, et külastus mööduks ohutult. Supelrannas on ujumise ala tähistatud vastava poiliiniga, kellaajaliselt mõõdetakse vee- ja õhutemperatuure, lehviva signaallipuga informeeritakse vee olukorrast ning meie kõigi ohutusel hoiavad silma peal rannavalve meeskonnad.

Pööra tähelepanu lipuvärvidele:

Punane – vee temperatuur on alla 16 kraadi – vesi on külm ja seal viibimine on ohtlik.

Kollane – vee temperatuur on 16-18 kraadi – pikalt vees viibida ei soovitata, kuna võib olla ohtlik lastele ja nõrgema tervisega inimestele.

Roheline – vee temperatuur on kõrgem kui 18 kraadi – vees viibimine on ohutu kõigile.

Lilla – vees on avastatud saaste, mida parasjagu analüüsitakse või mis on analüüsidega kinnitatud ja ohtlikuks tunnistatud Terviseameti poolt.

Rannakülastaja meelespea avalikus supelrannas

Austa ennast ja kõrvalviibijaid – keelatud on suplusvees ennast pesta ja seal urineerida ning viibida alasti.

Jälgi liigse lärmi tekkimist – vali hääletoon ja muusika on rannas keelatud, sest need segavad teisi rannakülalisi.

Pea silmas tervislikke eluviise – alkoholi tarbimine ja suitsetamine on avalikus supelrannas keelatud.

Koduloomad jäta koju – koerad, kassid ja muud loomad (sealhulgas eksootilised koduloomad) on rannas keelatud.

Klaas ei kuulu randa ja killud ei too õnne – killud rannaliival toovad ohtralt muret rannavalve meedikutele ning pisaraid ja valu külastajatele, seetõttu on klaas rannas keelatud. Eelmisel hooajal ja ka eelnevatel aastatel on just klaasist tingitud lõikehaavad nõudnud kõige rohkem meedikute sekkumist.

Jälgi lapsi – oma avastamishuvi ja väledate jalgade tõttu on lapsed kiirelt silmist kaduma ning see võib lõppeda väga kurvalt.

Grillimine ja telkimine jäägu selleks ettenähtud kohtadesse – rannas on need jätkuvalt keelatud.

Pea lugu puhtast liivast – ole hea ja ära jäta randa midagi maha. Isiklikud esemed võtad ju endaga lahkudes kaasa, ära siis ka prügi maha jäta.

Siinkohal kutsume rannakülastajaid ülesse märkama enda ümber toimuvat ning lubamatu käitumise korral informeerima sellest ka rannavalvureid. Eelmisel suvel aitasid G4Si rannavalvurid lahendada üle 5100 avaliku korra rikkumise.

Sel hooajal avab G4S 19 supelranda üle Eesti. Nende hulgas ka Vasikaholmi ja Paralepa randa iga päev 1. juunist 31. augustini kell 10-20.