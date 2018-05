Jaanus Ratas: maksuraha raiskamisel ei ole õigustust

Jaanus Ratas

Lääne-Nigula volikogu liige, Reformierakond

Olles elanud enamuse oma elust maal, kus bussiliiklus ei kannata vähimatki kriitikat, ei mõista ma seda entusiasmi, millega minister Kadri Simson on püüdnud kogu jõust kehtestada maakonnaliinidel tasuta ühistransporti.

Tasuta tähendab maksurahast meie endi poolt kinni makstud transporti. Kui Lääne ringkonnast valitud parlamendi liige Jaanus Karilaid on kursis ka maainimeste probleemidega, paneb imestama tema resoluutne väide, et Läänemaa on tasuta maakondlikuks ühistranspordiks valmis.

Läänemaa on tasuta ühistranspordiks valmis kohe, kui maakondlik ühistransport rahuldab vajadusi, sinna on aga veel arenguruumi. Olen seni kuulnud ainult kriitikat vähese bussiühenduse ja ebatõhusate graafikute osas. Vähe on neid õnnelikke, kes saavad kasutada maal ühistransporti tööl käimiseks. Esmalt on tarvis elanikele tagada ühistranspordiga ühendus tõmbekeskustesse tööaegadega sobitatult ning seejärel võime hakata ressurssi kasutama selle tasu vähendamiseks või ära jätmiseks. Kui kodanik ei jõua sihtkohta vajalikul ajal, ei päästa olukorda ei tasuline ega tasuta ühistransport.

Esmane probleem on teedevõrgu korrashoid. Suurema säästu annab enamike elanike rahakotile korras tee. Hästi hooldatud mustkattega teed tagavad oluliselt väiksemad hoolduskulud inimeste sõiduautodele kui ka ühistranspordivahenditele, arvestatav sääst tuleb ka kütusele, rääkimata ajalisest säästust. Vaadates tervikpilti tuleb esmalt parandada liikumisvõimalusi, et kasusaajate hulk oleks võimalikult lai.

Kütuseaktsiis on tõstetud lakke, samas jagatakse raha kitsa sihtrühma toetamiseks tasuta maakondliku ühistranspordi näol. Kõrgem kütuseaktsiis mõjutab kõiki elanikke. Transpordi hindadega on otseselt seotud kogu meie kaupade ja teenuste hinnad. Samas tasuta maakondliku ühistranspordi kasusaajate hulk puudutab vaid väikest osa elanikkonnast, kuid maksumaksja raha kasutamisel tuleb siiski tagada võimalikult suure huvigrupi heaolu.

Maksuraha tuleks kasutada otstarbekalt. Keskerakonna poliitika jõuga pealsurumine on ebaõiglane enamike jaoks.