Läänemaal tuleb esimene loodusfestival

Haapsalu kutsehariduskeskuse õpilased korraldavad mai keskpaigas esimese Läänemaa loodusfestivali, mille kavas on nii loenguid, töötubasid kui ka loodusfilmide vaatamisi.

Esimene Läänemaa loodusfestival toimub 16.-19. mail nii Haapsalu kutsehariduskeskuses (HKHK) ja selle ümbruses kui ka mujal Läänemaal. Festivali korraldajateks on HKHK loodusturismi eriala õpilased Karin Küünarpuu ja Maris Meriste koostöös kooliga.

Loodusfestivalile on oodata mitmeid tuntuid esinejaid: Jaan Künnap peab loengu matkamisest, Tiit Leito Eesti väikesaartest ja Kati Leutonen hobustest. Marko Valker viib õhtusele linnuvaatlusele Noarootsi. Festivali kavas on huvitavaid töötube HKHK õpetajate ja õpilaste eestvedamisel ning väga palju muudki põnevat.

Festivali juhatab sisse giidide konkurss Osmussaarel, mis on mõeldud HKHK looduserialade õpilastele. Alates neljapäevast on üritused avalikud ja kõigil päevadel on huvitavaid tegevusi nii sees kui väljas.

Neljapäeval keskendub festival oma ala asjatundjate loengutele, reedel on kavas loodusmess eelkõige kohalikele ettevõtjatele. Nii messi raames kui ka omaette ettevõtmistena toimuvad mitmed töötoad. Kohal on teadusbuss oma etendustega ning koostöös Matsalu loodusfilmide festivaliga vaatame reedel ja laupäeval loodusfilme. Filmiprogrammis linastub ka Ants Tammiku loodusfilm. Laupäeval jätkub festival ellujäämiskursuse, loengu ja loodusfotograafia töötoaga.

“Läänemaa loodusfestivali üheks eesmärgiks on edendada loodusharidust ja loodetavasti leiab igaüks sellest festivalist midagi,” sõnas festivali algataja ja üks peakorraldaja Karin Küünarpuu.

„Läänemaa loodusfestival on küll esimene selletaoline üritus Läänemaal, kuid loodame, et sellest sünnib traditsioon,“ lisas teine festivali peakorraldaja Maris Meriste.

Festivali kavaga ja esinejatega saab põhjalikumalt tutvuda festivali kodulehel: https://laanemaaloodusfestival.weebly.com/. Samas saab registreeruda ka loengutele ja töötubadesse. Infot leiab ka Läänemaa loodusfestivali lehel Facebookis ja Haapsalu kutsehariduskeskuse kodulehel.

Kuigi loodusfestivali korraldatakse esimest korda, on kutseharidust Läänemaal jagatud juba kolmkümmend aastat. Loodusturismi eriala on HKHKs õpetatud 2005. aastast. Kui seni õpetati loodusturismi korraldust, siis sel sügisel võeti vastu esimene kursus loodusgiide. Nii et meie oleme loodusturismi korralduse eriala viimased vilistlased.

Läänemaa loodusfestival on kingitus Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks ja selle leiab EV100 kodulehel: https://www.ev100.ee/et/laanemaa-loodusfestival.