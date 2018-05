Harju- ja Pärnumaa piletiga sõidul võib olla kriips peal

Minister Kadri Simsoni esmaspäevane määrus oli otsekui vindiga visatud pall – kuigi pealtnäha lubab see ühistranspordikeskustel piletihinna ise määrata, muudetakse pileti säilitajate elu piisavalt kibedaks, et see ära ei tasuks. Pole välistatud, et Pärnu- ja Harjumaa erisoovidel on nüüd ikkagi kriips peal, kirjutab Postimees.

Pärnumaa omavalitsused on seni hellitanud lootust kehtestada nii maal kui ka linnas riigi toel tasuta transport õpilastele ja pensionäridele. Ülejäänud peaksid maksma sümboolset piletihinda.

Pärnu maaomavalitsustel oleks nii vabanenud raha, mida tuleb praegu maksta õpilaste tasuta bussisõidu eest, selle raha oleks nad andnud linnale. Pärnu plaani järgi saanuks samadel tingimustel ja sama piletiga bussiga sõita nii maal kui ka linnas. Omavalitsused leppisid selles kokku koguni memorandumi vormis, mille saatsid riigile.