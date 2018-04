Riigikogu infotunnis oli fookuses Rukkirahu kanali süvendamine

Riigikogu infotunnis vastas majandus- ja taristuminister Kadri Simson Enn Meri küsimusele Rukkirahu kanali süvendamise kohta, mis on vajalik Hiiumaa ja mandri vahelise parvlaevaühenduse jätkumiseks.

Enn Meri uuris, kas süvendamiseks on vaja kanal ja Heltermaa–Rohuküla laevaliin tingimata sulgeda või kuidas saab seda teha laevaühendust võimalikult vähe katkestades.

Kadri Simson selgitas, et Veeteede Ameti mõõdistustest on selgunud, et Rukkirahu kanali põhja on setetest kogunenud püsiv vall. „Ei piisa ainult traalimisest ehk tekkinud valli laiali ajamisest. See hoovustega kanalisse tulnud sete tuleb välja tõsta,“ ütles Simson. Ta lisas, et süvendustööd on kavas ette võtta augustis.

Simsoni sõnul on süvendustööde tegemiseks kiirem ja aeglasem versioon. Kui töid tehtaks päevasel ajal, võtaks kanali süvendamine vähem aega ja see oleks soodsam, kuid sellisel juhul peaksid Heltermaalt väljuvad laevad Tiiu ja Leiger silduma Virtsus. Teine võimalus on tema sõnul süvendustöid teha vaid öösel. See mõjutaks laevaliiklust vähem, kuid võtaks rohkem aega ja oleks kulukam, sest süvenduslaevad tuleks rentida pikemaks ajaks. Simson märkis, et otsuse langetamisel lähtutakse ka hiidlaste arvamusest.

Minister kinnitas, et süvendamiseks vajalik raha on eelarvesse planeeritud.

Veel osutas Simson, et jää taandudes saab Veeteede Amet mõõdistada, kas kevadel tuleb teha ka traalimistööd. Vajadusel leitakse ministri sõnul lisaraha Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarvest.