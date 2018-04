Toomkirikutäis rahvast saatis Andres Ammase viimsele teekonnale

Laupäeva keskpäeval saadeti Haapsalu toomkirikust viimsele teekonnale koolipapa ja riigimees ning Lääne Elu asutaja Andres Ammas.

Ammast tulid mälestama sajad linnaelanikud, sõbrad, kolleegid ja võitluskaaslased, nende hulgas ka endine peaminister, Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar.

Mälestusteenistust juhtis piiskop Tiit Salumäe. Teenistusel laulis Haapsalu kammerkoor, orelil mängis Lia Salumäe, klaveril Anti Kammiste, solistina esitas kaks laulu Toomas Lunge.

Salumäe ütles matusekõnes, et tänapäeval kiputakse ütlema, et asendamatuid inimesi ei ole olemas.

„Ma väidan vastupidist – asendatavaid inimesi pole olemas. Emale hea poeg, abikaasale armas mees, pojale hea, õpilastele hea toetaja, muusikutele suurepärane, absoluutse kuulmisega koorijuht, sõpradele ustav sõber, parteikaaslastele suure töövõimega inimene. Inimene, kes on olnud Eesti riigi taastamise juures, võtame tema töö ajakirjanduse alal, hea kolleeg – seda rida võiks väga pikalt jätkata. Andres Ammas on asendamatu,“ kõneles piiskop.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et Andres Ammas mängis Haapsalu jaoks sama asendamatut rolli kui Haapsalu linn tema jaoks. „Ta oli oma linna patrioot, koolipapa ja riigikogu saadik. Ta oli suure südamega mees, kes võitis sõpru ja austust sõltumata ilmavaatest või päevapoliitikast,“ rääkis Ratas.

Ratas meenutas, et oli riigikogu aseesimees, kui Andres Ammas 2015 riigikokku valiti. „Imetlesin sind tegude eest, mis tegid eelmise sajandi 90ndate alguses Eesti riigi heaks,” ütles Ratas. „Riigikogu istungit juhatades mõtlesin, et kas Toompea on selline, nagu nägid seda 20. augustil 1991.”

Ratas ütles, et Ammas oli silmapaistev riigimees, kes oli väga paljudele poliitikutele eeskuju ja õpetaja.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles oma järelehüüdes, et Haapsalu linn tänab Andres Ammast suure töö eest, mis ta tegi linnavolikogu esimehe, linnavolikogu liikme ja linnavalitsuse liikmena, samuti õpetaja ja koolijuhina. „Sa olid hea inimene, puhka rahus, Andres, Haapsalu vapimärgi kavaler.“

Vabaerakonna esimees Artur Talvik ütles, et kuigi nii on kombeks, siis Andres Ammasele on rahus puhkamist imelik soovida. „Sest ma tean, et tal oli alati mingi uus plaan.“

Leinajate hulgas oli ka riigikogu esimees Eiki Nestor. President Kersti Kaljulaid saatis sinise lindiga pärja.

Haapsalust läks Andres Ammase põrm teele pika leinajate autorongi saatel. Politsei sulges Haapsalu peatänava, et matuserongkäik saaks rahulikult linnast välja sõita.

Andres Ammas sängitati mulda Tallinna metsakalmistule kell 16.