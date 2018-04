Juhtkiri: hirmutav jälgimisseade

Valla ametiautodele GPSi ehk jälgimisseadme paigaldamine võib esimese hooga tunduda hirmutav ja isegi ahistav. Kes siis ikka nii väga tahaks, et ülemus võib igal hetkel arvutist järele vaadata, kus ta parasjagu on. Ühest küljest võiks jälgimisseadet pidada nähtuseks, mis pärineb mingist hoopis teistsugusest ajast ja elukorraldusest.

Teisest küljest – omavalitsuste sõidukid pole vaid need, millega ametnikud ringi sõidavad. Koolibussi või teehöövli GPS ei pane kedagi imestama, sest koolibussijuht ja höövlimees on tööl ja nende sõidukid on töösõidukid. Pole midagi imelikku, kui laps või ema-isa saavad telefonist järele vaadata, kui kaugel koolibuss parasjagu on. Ka liinibussides on juhi juures tihti videokaamerad, mis piletimüüki salvestavad.

GPSi paigaldamine äratabki ehk võõristust just siis, kui näiteks vallavanema tööautole ei ole kavas jälgimisseadet paigaldada. Lääneranna vallavanema Mikk Pikkmetsa uus auto ei ole nii silmnähtavalt tööauto, tõenäoliselt on linnamaasturit teehöövlist lihtsam erasõitudeks tarvitada. On muidugi sõidupäevikud, mis seni on GPSe asendanud, need aga ei täida alati oma eesmärki. Seda näitab endise Nõva vallavanema Deiw Rahumäega juhtunu – segamini läksid era- ja töösõidud, päevikud jäid täitmata või täideti neid valesti ja lõpuks tuli kohtus süüdi mõistetuna amet maha panna. Võibolla ei oleks nii läinud, kui Nõva valla autos olnuks jälgimisseade.

Selles mõttes võib jälgimisseadmeid pidada mõistlikuks – sõitja on valla palgal, aeg on tööaeg, auto on tööauto ja valla vara ning vallal on õigus teada, kuidas seda kasutatakse. Küll ei saa mõistlikuks pidada vahetegemist – ühele autole paneme, teisele ei pane. Ükskõik, kui veenev on põhjendus, ei näi see aus. Aga asjad peavad selle kõrval, et nad on ausad, ka näima ausad.