Raamatukogus tuleb Andres Ammase mälestusraamatu esitlus

Kolmapäeval, 15. juulil kell 17 on Haapsalu raamatukogu lugemissaalis Andres Ammase mälestusraamatu „Andres Ammas. Õpetaja. Ajakirjanik. Riigimees“ esitlus.

Mälestusraamat sisaldab varalahkunud Andres Ammase (25.02.1962–4.04.2018) artikleid ja kõnesid aastatest 1989–2018 ning rohkeid meenutusi temast. Elulooliste peatükkide autorid on Lehte Ilves, Margus Maiste ja Krista Aru.

Andres Ammas jättis Läänemaa ellu sügava jälje armastatud muusikaõpetajana, selge sõnaga ajakirjanikuna, ajalehe Lääne Elu asutajana ning püsiväärtusi kaitsva riigimehena, kes rääkis kaasa nii kohalikus kui ka kogu Eesti kultuuri- ja poliitikaelus. Ta kuulus 1990–1992 ülemnõukogu viimasesse koosseisu, mis 20. augustil 1991 hääletas Eesti iseseisvuse taastamise poolt, ning 2015. aastast oma surmani riigikogu 13. koosseisu.

Raamatusse valitud rohkem kui 80 teksti hulgas on näiteks 1990-1991 Eesti Kongressi ja ülemnõukogu istungitelt ajalehele Lääne Elu saadetud otsereportaažid, mis tänaseks on ka ajaloolise väärtusega.

Olgugi et paljud artiklid ja kõned on ajendatud päevateemadest, on Ammase väärtushinnangud ja argumendid ajale väga hästi vastu pidanud. Järeltulijail on palju õppida tema vahedast mõtlemisest, heasüdamlikust, viisakast ja vaimukast väljenduslaadist ning oskusest ka kriitikat tehes oponendi vastu lugupidavaks jääda.

Esitluselt on võimalik raamatut 15 euroga osta, olemas on ka kaardimakse võimalus.