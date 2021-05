Koomiks pani kunstniku päevauudiseid lugema

Läääne Elu uus koomiksikunstnik Karel Rahu on nagu hunt Kriimsilm, kellel on üheksa ametit.

Lääne Elus laupäeviti ilmuva koomiksi joonistamine on seni tema viimane amet. „Kaks kuud tuli täis jah,” ütLleb Rahu. Isegi nagu veidi imestunult.

Rahu võttis kunstnik Ott Vallikult teatepulga üle 6. märtsist. Valliku signatuur koomiksi ülemises nurgas vahetus küll Rahu lakoonilise K vastu. Formaat aga – üks suur, kolm väikest pilti nädala uudistest – jäi samaks. Nii et – nii imelik, kui see ka pole – kunstniku vahetus on jäänud paljudel kahe silma vahele. Isegi Rahu isa ei märganud. Või õigemini märkas küll, aga… „Isa arvas, et Vallik on stiili muutnud,” ütleb Rahu. K-tähte koomiksi nurgas ei pannud isa tähele.

Vastutasuks pani Rahu isa koomiksi sisse – tõukerattaga sõitma. Uudise peale, et Haapsallu saabus sada moodsat Bolti rendiväntlauda. Aeg-ajalt peidabki Rahu peale põhisõnumi pildi sisse selliseid pisikesi detaile. „Ma ei tea, kas seda on osatud märgata,” ütleb ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!