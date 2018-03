Galerii: Markus Häidberg tõi äriideede konkursilt Bright Minds kolm eripreemiat

Kolmapäeval toimus TTÜ Mektorys äriideede konkursi Bright Minds 2018 finaal, kus osales kaks Läänemaa Ühisgümnaasiumi tiimi. Markus Häidbergi päikesepaneelidega täisautomaatne kasvuhoone noppis kolm eripreemiat kuuest.

„See on parim näide, mida on võimalik saavutada järjepidevusega, kui minnakse oma ideedega lõpuni ja ei anta alla,“ ütles LÜGi majandusõpetaja Imbi Raudkivi.

Bright Minds on TÜ Mektory Tehnoloogiakooli ja Swedbanki koostöös toimuv üle-eestiline programmiga, mis tutvustab põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele start-up maailma ja julgustab noori oma ideid teostama. Neli kuud kestev koolitusprogramm päädib äriideede konkursiga.

Läänemaalt läbis selle programmi Läänemaa Ühisgümnaasiumi viis tiimi. Õpilasi juhendasid LÜG-i majandusõpetaja Imbi Raudkivi ja maakondliku koostööpartnerina Innovatsioonikeskuse Innokas juht Angela Leppik.

Kaks LÜGi tiimi jõudis eile finaali, kuhu valiti 49 meeskonnast 20.

Projekt ÖKOSOL, mille taha seisab Markus Häidberg auhinnalist kohta esikolmikus küll ei saanud, kuid jäi silma nii žüriile kui ka publikule ja noppis kuuest eripreemiast koguni kolm: Parim video, Publiku lemmik ja Parim prototüüp.

Teine LÜGi tiim finaalis oli BAMBUHARI, tooteks bambusest biolagunev, vahetatavate otsikutega hambahari. Meeskonda kuuluvad Laura Rohilaid, Rasmus Valdmann, Kariina Sarapuu, Grete Moks ja Annbel Uustalu.

„Neile, kes juba finaali valitakse, on see oluline samm edasi, sest nad saavad tootejuhi tunnistuse ja diplomi, mida on täiesti kohane esitleda oma CV-s. Selle programmi läbimine on nende jaoks nagu teine kool gümnaasiumi kõrval,“ andis Raudkivi aimu, kui kaalukas Bright Mindsi finaali jõudmine on.

Angela Leppik Innokast rääkis, et õpilaste projektid tegid selle perioodi jooksul nõustamiste käigus läbi mitmeid arenguid ja muudatusi. Näiteks Markus Häidbergi esimene projekt oli hoopis päikesepaneelidega sõiduk, mis puht praktilistel kaalutlustel sai Leppiku ja ettevõtjatest mentorite suunamisel hoopis täisautomaatseks kasvuhooneks.

Lepik lisas, et mentorite toel ja soovitustel said veel mitmed teisedki julged ja ülilennukad äriideed sellise kuju, et neid on võimalik tegelikkuses tootma ja kasutama hakata.

„On väga-väga tänuväärne, et Eestis on õpilastele loodud võimalus sellisel konkursil osaleda ja selle käigus õppida ning oma tulevikku kujundada. Mis saab olla parem, kui õppida ka väljapool klassipinki ja täiesti tasuta! Need kogemused, mis nad sealt saavad, avardavad nii arusaamist iseenda võimetest kui ka tulevikuväljavaateid,“ rääkis Raudkivi.

Tänavuse Bright Minds koolinoorte äriideede programmis osalesid Läänemaa Ühisgümnaasiumist 15 kümnendate klasside õpilast viies meeskonnas. Lisaks finalistide Ökosoli ja Bambuhari meeskondade õpilastele läbisid programmi veel: Mihkel Kurisman, Kati Kahn, Kelly Pahk, Mikk Naar, Märten Matthias Rääli, Maria Palk, Erik Mihkel Pukk, Ronja Emili Veski, Minna-Liisa Vikman.

Kõik 15 õpilast said TTÜ tunnistuse koolitusprogrammis ning konkursil osalemise ja läbimise eest, finalistid said lisaks ka diplomi.

Programmi eesmärk on Eesti koolinoorte üldise ettevõtlikkuse kasvatamine ja aidata õpilastel näha seoseid oma õppeainete, tehnoloogia ning hobide vahel ja julgustada neid oma ideid ellu viima.

Programm algas novembris avaüritusega TTÜ Mektory keskuses, kus noored said kuulda start-up asutajate nõuandjaid ja nende juhendamisel osaleda ka juba erinevates ideede genereerimise töötubades. Detsembrist algas ligi neljakuuline koolitusprogramm kõikides sihtmaakondades. Koolitustel alustati ideede genereerimisest ja oskuslikult meeskonnas toime tulemisest. Teisel koolitusel keskenduti turule ja oma äriidee sihtrühma määratlemisele ning toote arendamisele. Seejärel räägiti müügist ja kuidas leida esimesi kliente kui ka turunduse olulisusest. Maakondlikud koolituspäevad tipnesid onepageri (üheleheküljeline kokkuvõtlik äriidee tutvustus) ja pitchimise (idee esitluse) koolitusega. Pärast koolitusprogrammi tuli noortel oma äriidee esitada lõppvõistlusele.