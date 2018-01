Haapsalu noored korraldavad küsitlust Haapsalu turu teemal

Haapsalu noortevolikogu uurib veebiküsilusega linnaelanikelt, kas ja millist turgu nad Haapsalusse sooviksid.

„Küsitlus on pareguseks olnud alla 24 tunni üleval ja juba on üle 250 vastuse,“ ütles noortevolikogu aseesimees Dan Taidla täna kella ühe paiku pärastlõunal. „On näha, et inimestele läheb see teema peale.“

„Turg on alati olnud linna osa, kus elanikud on saanud omavahel suhelda ning tooteid osta,“ selgitab noortevolikogu oma küsitluse eesmärki. „Haapsalu turg on hetkel väga muutunud, millest tulenevalt küsime Haapsalu inimeste arvamust.“

Noored soovivad küsitluse põhjal teada saada, kas Haapsalu elanikud soovivad uut turgu, kus kõigil osapooltel on meeldiv viibida ning meeneid osta.

Küsitluses soovitakse teada saada, kas Haapsalu vajab linnaturgu ning kui turg on vajalik, siis milliseid tooteid sealt peaks osta saama. Oluline on ka see, kus turg asuma peaks ning kas tegemist oleks hooajalise või aastaringse kauplemiskohaga.

Küsitlus on üleval jaanuari lõpuni. „Seejärel me analüüsime tulemusi ja edastame need volikogule ja linnavalitsusele,“ selgitas Taidla.

Küsitlusele saab vastata siin.