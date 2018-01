Rait Maruste kehtestaks Lääneranna vallas turismimaksu

Lääneranna volikogu liige Rait Maruste tuli volikogu viimasel istungil välja ettepanekuga valla mereäärsetes piirkondades, näiteks endise Hanila valla territooriumil, kehtestada turismimaks.

Praegune Lääneranna volikogu esimees ning endine Hanila vallavanem Arno Peksar ütles, et Maruste ettepanek on igati asjakohane. „Tuttav ettepanek, oleme samamoodi mõelnud,“ nentis Peksar. „Kui Hanila vallavolikogu vanu protokolle vaadata, siis seal on turismimaksu võimaliku kehtestamise arutelud kenasti kirjas.“

„Meie vald, eriti mereäärne osa – Hanila -, on tuntud turismikoht ja siit reisib suur voog läbi neid, kes käivad Saaremaal ja Muhumaal,“ arutles Maruste. „Võib-olla oleks aeg panna press peale, et saaks turismimaksu kehtestada.“

Maruste sõnul on turismimaks paljudes riikides levinud maksutüüp, et kompenseerida turismipiirkondadele langevat suurmat koormust.

Arno Peksari sõnul on turismimaks Eestis tegelikult olemas, seda maksavad näiteks turismiettevõtted. „Aga Maruste lähtub teistest loogikast, saada raha neilt, kes meie vallast läbi reisivad. Kui igalt Saaremaale minejalt või seal tulejalt 20 sentigi saaks, oleks päris korralik summa koos. Kuidas see ettepanek aga riigi tasandil läbi läheks, see on iseküsimus.“ arutles Peksar.

Peksar selgitas, et kohaliku maksu kehtestamiseks peab selle ka riigikogu heaks kiitma. „See kehtiks siis kõigile, üks vald seda teha ei saa,“ nentis Peksar. „Seega oleks vaja riigikogus lobitööd teha, see oli ju ka Maruste ettepanek.“

Lõppenud aastal teenindas TS Laevad Virtsu-Kuivastu liinil 1,66 miljonit reisijat ja 0,71 miljonit sõidukit. Võrreldes 2016. aastaga kasvas Saaremaa liini reisijate ja sõidukite arv 8 protsenti.