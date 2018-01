Pea meeles: kaskokindlustus ei kehti mitteametlikel jääteedel

Tänavu on läbi jää vajunud juba kaks sõidukit – üks Männiku karjääris ja teine Pärnumaal merejääl. ERGO kindlustus tuletab meelde, et kui auto vajub läbi jää mitteametlikul jääteel, siis kahjud kindlustuse poolt hüvitamisele ei kuulu, teatas ERGO kindlustuse kommunikatsioonijuht Annika Loigu.

Kui ametlikel jääteedel liiklemine on kontrollitud ja turvaline, siis külmade saabudes sagenevad ka omal vastutusel ettevõetud sõidud teistel jääkatte saanud veekogudel. Hoolimata sellest, et paar päeva tagasi vajus Männiku karjääris auto läbi jää, käivad seal endiselt kümned adrenaliiniotsijad ennast ja oma vara ohtu seadmas.

“Kui õnnetus juhtub mitteametlikul jääteel, siis ei hüvita teadaolevalt ühegi seltsi kaskokindlustus sellise mõtlematu teoga tekitatud kahju,” kinnitab ERGO kindlustuse transpordikahjude grupi juht Rain Tomingas. Kui kaassõitja võtab teadliku riski istuda autosse, mis läheb mitteametlikule jäärajale ning tervisekahjustus tekib isikust endast tulenevatel asjaoludel, siis ei kuulu ka see kahju kindlustuse poolt hüvitamisele.

Kokku vastutab maamteeamet Eestis seitsme ametliku jäätrassi rajamise eest, millest tänaseks ei ole avatud veel ühtegi. Need on vastavalt märgistatud ning liiklemine seal ohutusnõuetega kontrollitud. Oluline on järgida ka kellaaegasid, kui need on eraldi välja toodud. Väljaspool ametlikult avatud jääteed autoga veekogu jääl sõitmine toimub aga täielikult juhi omal vastutusel ning see pole kunagi ohutu.