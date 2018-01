Galerist Agur Kruusing: tahan tuua sellist kunsti, mida Haapsalus ei näe

Skulptuuritudengite näitus, eriti LAURi töö näituse, on tekitanud vastakaid arvamusi. Haapsalu kunstnik Ahto Laadoga küsis Lääne Elu veergudel, kas kas tänapäeva kunst peabki olema selline, et külastaja ehmataks juuksed püsti või ei saaks miskit aru, mida kunstnik on püüdnud kujutada ja mida ta tahab oma teosega öelda.

Samuti on Laadogal etteheiteid Haapsalu linnagaleriile, et häid, arenevaid Haapsalu kunstnikke tõrjutakse sealt kõrvale ja nende asemel eelistatakse akadeemilise kunstikooli noorte loomingut, millest lihtne vaataja aru ei saa.

Haapsalu linnagalerii kuraator Agur Kruusing pole Laadoga süüdistustega nõus. „Üldiselt valin ikka professionaalseid kunstnikke, aga teise poolega vaatan ka kohalike hulgast,” ütles ta. Igal aastal näeb linnagaleriis kolme-nelja Haapsalu kunstnike näitust. Kohe peale praeguse skulptuuritudengite näituse lõppu, tulevad veebruaris linnagaleriisse oma loomingut esitlema Läänemaa ühisgümnaasiumi (LÜG) ja Haapsalu kunstikooli õpilased, neile järgneb märtsis Haapsalu kunstniku Elis Saarevälja näitus.

Eelmisel aastal said linnagaleriis oma loomingut eksponeerida nüüd kunstiakadeemias õppiv LÜGi abiturient Karl Christoph Rebane, Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased, Egon Erkmann ja Haapsalu kunstiklubi koos Saaremaa kolleegidega. „Need, kes näituseajast ilma jäävad, on kindlasti solvunud,” lisas ta.

Kruusing ütles, et kuraatorina on tema mõte ja eesmärk tuua linnagaleriisse sellist kunsti, mida Haapsalus kohapeal ei näe, näitamaks seda, mis professionaalses kunstimaailmas toimub. Kuraatori sõnul eelistab ta nii praeguste kunstnike paremikku kui ka noori kunstnike, sest viimaseid tuleb nende loomingulise tee alguses tagant torkida. „Isetegevuslaste tööd on siin ja seal nagunii väljas ning aastas ühe näituse nad siin ka saavad,” ütles Kruusing

Läinud nädalal avatud näituse „Kui me elust peaks ärkama?” ümber lahvatanud vaidluse kohta ütles Kruusing: „Las vaidlevad. Kõigile meeldida nagunii ei saa.” Tema sõnul on praeguses hüsteerilises ühiskonnas sellised otsitud teemad hästi kiired tulema. Siiski soovitab ta enne arvamuse avaldamist ka ise näitust vaatamas käia ja selgitavaid tekste lugeda.