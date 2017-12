Lääne Malevlane: naiskodukaitsjaid jagub peole ja paraadile, laagreisse ja retkedele

Naiskodukaitse Haapsalu jaoskonnal on olnud terve aasta küllaga toimetamist. Kohe aasta alguses kõiki Lääne ringkonna liikmeid ajaloolisele Kuperjanovi retkele Jõgevamaal.

Retkele julgesid tulla ka need, kes muidu matkadel ei osale. Rajal ootasid meid hästi ette valmistatud kontrollpunktid, ent Eesti tujukast ilmast ei pääsenud keegi. Saime päikest, lund ja pilvi, aga kevade lähenemist oli juba võimsalt tunda.

Uuel aastal, 27. jaanuaril tahame koos minna Lahemaa rahvusparki, kus tuleb Vabadussõjas võidelnud Soome ja Rootsi vabatahtlikele pühendatud avalik rahvamatk „Ekströmi marss 2018”.

16. aprillil võtsime osa „Eesti Vabariik 100” avaüritusest, ajaloolise taustaga matkast, mis oli pühendatud Eestimaa ja Liivimaa vahelise piiri kaotamisele.

Septembris panime ennast proovile koos teiste Lääne ringkonna julgete naistega üleelamiskursusel SERE-A0. Pimedas, kui meid sõidutati Tootsi raba servale, sai nalja visatud, et on reede õhtu, töönädal on läbi, võiksime kodus diivanil telerit vaadata ja perega koos olla. Kohe aga leidsime end mõttelt, et eks ole selliseid õdusaid pereringis õhtuid olnud ka.

Üleelamiskursus on midagi erilist, annab teadmisi ja oskusi sellest, kuidas saada metsas mitu ööpäeva hakkama, kui oled näiteks eksinud või sunnitud viibima teadmata aja ekstreemseis tingimustes.

Olime väga rahul sellega, mis meid ees ootas. Pärast kursuse lõppu oli naistel juba uus küsimus: millal tuleb järgmine etapp, st talvine üleelamine – tahaks veel ja veel teada, ennast proovile panna ja tundma õppida.

Mööda ei saa vaadata ka terve aasta kestnud võistlussarjast „Sõprade liiga”, kus meie esindus oli alati kohal ja tegi häid tulemusi.

Meie jaoskond sai tänavu 92aastaseks. Oma sünnipäeva tähistasime väärikalt, elurõõmsalt ja tegusalt. Meie koosviibimise juhatas kõlavate kandleviisidega sisse noor toetajaliige Aliine Matisen. Tänukirjad ja meened said Evelin Kaljumäe, Küllike Sinisalu, Irina Fišina, Margarita Lind, Reelika Saard, Maile Kurst, Vaima Valk, Mare Laide, Kai Silmer, Kaja Mander, Merle Soone ja Svetlana Mustkivi.

Mis on naiskodukaitses 92 aasta jooksul muutunud? Liikmeskond ei ole enam sugugi nii suur kui algusaegadel, kuid erialagrupid on kõik peaaegu needsamad. Ajad ja inimesed on muutunud, kuid organisatsiooni põhiväärtused ja eesmärgid on läbi aegade endised. See on tegutsemistahe, mis meid iseloomustab.

Maire Kruus, Merle Soone



Kus oleme veel kaasa löönud

Naiskodukaitse üle-eestiline koormusmatk

Patrullvõistlus Valge Laev 2017

Läänemaa riigikaitselaager

Erivajadustega inimeste suvepäevad

Laskevõistlused

Ohutuslaager „Kaitse end ja aita teist”

2. klasside liiklusolümpia

Sinilille kampaania „Anname au!”

Maakaitsepäev

Eesti lipu päev jm

Laskevõistluse parimad

Novembris oli Haapsalu jaoskonna eestvedamisel naiskodukaitse laskepäev, lasti sportrelvadest. Oodatud olid kõik Lääne ringkonna jaoskonnad, väljas oli ka kodutütarde võistkond.

I koht. Lääne-Nigula, 594 punkti.

II koht. Haapsalu, 587 punkti.

III koht. Hiiumaa, 537 punkti.

Individuaalselt olid parimad