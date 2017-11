Greencube hakkab ehitama maju ratastooliinimestele

Greencube ratastooliinimestele mõeldud maja. Joonis: TERE KK

Lihulas moodulmaju ehitav Greencube OÜ loodab järgmisel kevadel valmis saada esimese ratastooliiminestele mõeldud maja.

Majaehitusfirma tegevjuhi Henri Bekmanni sõnul saab ratastooli kasutaja majas ilma kõrvalise abita toimetada.

“Meie eesmärk oli luua uus lahendus tõstmaks liikumispuudega inimeste elukvaliteeti, kes muidu iga päev õue minna minna ei saaks, sest tavapärased ehitised seda lihtsalt ei võimalda,” selgitas Bekmann.

Ratastooliinimestele mõeldud maja idee sündis mullu kevadel Läänemaa arenduskeskuse korraldatud ajurünnakul Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses, meenutas Haapsalu kolledži terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse (TERE KK) direktor Eva Makienko. Siis hakatudki kompetensikeskuses mõtlema, et kuidas nad saaksid anda oma panuse majade arendusse.

TERE KK osales Greencube’i korraldatud konkursil ning majaehitaja valis nad partneriks.

“Siis hakkaski töö,“ ütles Makienko. “Valmis lahenduste töövihik, mis on ettevõtjale kasutamiseks.“ Lisaks kirjeldavale materjalile valmisid ka 3D joonised.

Makienko sõnul on võimalik, et Greencube’i tehases valmivad majad on kõik erisugused. Iga tellimust on võimalik vastavalt töövihikus pakutud lahendustele võimalik erinevalt komplekteerida. “Iga maja võib olla originaalne,“ nentis Makienko. Klient teeb otsused vastavalt oma puudele ja rahalistele võimalustele ise.

Bekmanni sõnul aitab kompetentsikeskuse koostatud dokumentatsioon lihtsa vaevaga pakkuda erinevaid majamudeleid. Kompetentsikeskusega koostöös valminud lahendused on Bekmanni sõnul hoopis midagi muud, kui majaehitaja esialgu arvas.

“Praeguseks on lahendus spetsialistide poolt välja töödatud ja teame, et kõik on korrektne ja nõuetekohane, mitte oletuslik,“ ütles Henri Bekmann. “Kellegi mure ja probleemi me lahendame sellesarnaste majadega kindlasti.“

Esimene ratastooliinimesele mõeldud maja läheb Lihulasse. “Tõenäoliselt tuleb Lihula lähedale veel üks maja,“ ütles Bekmann.

Juba praegu, kui Greencube pole veel ühtki ratastoolimaja valmis saanud, on ettevõttel sihikule võetud Soome, Rootsi ja Norra rehabilitatsioonikeskused. “Vastukajad on olnud sealt ülimalt positiivsed,“ nentis Bekmann

Makienko sõnul on kompetentsikeskuses ratastoolimajale praeguseks joon alla tõmmatud. “Aga oleme alati nõus tegema uusi lahendusi,“ lausus Makienko.

Ratastooliinimestele mõeldud majad