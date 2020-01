Henri Bekmann loodab, et tema majatehas jätkab laienemist

Lihulas tegutseva Majatehase juht ja omanik Henri Bekmann plaanib oma tegevust laiendada ning et lisaks Lihula ja Tõrva tehasele lisandub ka kolmas majatootja, kes nende kaubamärgi alt toodangut väljastama hakkab. “Loodetavasti saab ka värskendava ilme Lihula Hostel,” ütles Bekmann.

Mida loodate alanud aastal kindlasti saavutada?

Greencube’i majatehase meeskond plaanib sellel aastal Lihulas jätkata oma tegevuse laienemisega. Jätkame investeerimisega nii kinnisvarasse kui ka äritegevuse laiendamisesse. Loodame suvehakul alustada ehituspuidu müümisega enda tehase territooriumil, kus sortimenti tuleb meie enda tehases juba kasutuses olev höövelmaterjal, puitmaterjal, liimpuit, kips, OSB jne. Kui selgub, et klientidel on sellise kauba vastu huvi, siis loomulikult saame jooksvalt sortimenti laiendada. Elame-näeme, kui ei proovi, siis ei saagi teada, et kas mõttel on jumet.

Kindlasti teeme koostööd edasi Tõrva tehasega, kuid ilmselt lisandub ka peagi kolmas majatootja, kes Greencube’i majatehase toodangut väljastama hakkab.

Võimalik, et sel aastal lähevad mõned müügid juba ka piiri taha, sest uksele koputab üks asjalikuna tunduv usaldusväärne koostööpartner.

Loodetavasti saab ka värskendava ilme Lihula Hostel peatänava ääres, kus ettevalmistused vaikselt juba käivad. Suve teises pooles saab Lihula Hostelis jälle rentida peosaali tähtpäevade pidamiseks, kus tehti ka oluline parendus parema sisekliima saavutamiseks võimsa õhksoojuspumba näol.

Millised “sabad” tulid uude aastasse 2019. aastast, st millele oleksite soovinud mullu joone alla tõmmata, kuid see ei õnnestunud?

Võtsime väga tõsiselt sabade vältimist. Sel aastal tundub, et suures pildis õnnestus. Püüame enda tegevuses olla võimalikult eesmärgile suunatud ja püsida tähtaegades.

Uusaastasoov?

Soovin kõigile palju tervist, lugupidamist üksteise suhtes ja positiivset meelt.