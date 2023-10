Omanik lammutas loata Lihula mõisa moonakatemaja

Läinud aasta lõpul lammutati ilma loata Lihula mõisamäel muinsuskaitsealune mõisa moonakatemaja ja asemele hakkas kerkima eramu.

Et lagunenud maja lammutatakse ja uus hoone asemele ehitatakse, pole ebaloomulik – sageli ongi lammutamine kõige mõistlikum. Pentsikuks teeb loo aga asjaolu, et peaaegu aasta eest olemast lakanud hoone on siiani kultuurimälestiste registris. Lihula mõisa moonakatemaja 3, aadressil Linnuse 9, on veel praegugi ametlikult ehitismälestis. Registrisse kanti see nagu teisedki Lihula mõisa hooned 1998. aastal.

