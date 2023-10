Kingitused luksust armastavale naisele

Kui sa oled kingituse otsingul kas oma kallimale, emale, õele või sõbrannale, kes armastab enda eest hoolitseda, käib tihti end turgutamas spa hoolitsustega, siis oled jõudnud õigesse kohta. Meie jagame sinuga ideid, kuidas luksust armastavat naist järgmise olulise tähtpäeva puhul üllatada. Tutvu soovitustega ja leia kõik kingitused Kaup24 ja Hansaposti e-poodidest!

© Getty Images Pro via canva.com

Kosmeetikatooted hinnatud brändidelt

Erinevaid ilutooteid kulub naistel alati ära, olgu selleks siis kehakoorimiseks mõeldud vahendid või hoopiski näomaskid ja meigitooted. Üks paljude naiste lemmikbrände Victoria’s Secret on heaks kingiideeks, nende valikust võib leida nii parfüüme kui ka kehakreeme. Victoria’s Secret kehaspreid ja pesu on kahtlemata kaks tootegruppi, mis on kõige enam müüdavad. Need Victoria’s Secret tooted võivad meeldida ka sinu kallimale või naissoost tuttavale.

Tegemist ei pea olema just Victoria’s Secret toodetega, vaid ka mõne muu kaubamärgiga. Soovitame piiluda tema vannitoa riiulile või kosmeetikakotti, et saada aimu, milliste brändide tooteid ta kasutab, ja kinkida midagi just nende brändide toodete seast. Väldi meigitoodete ostmist, sest tihti on vaja neid ostes arvestada nahatooniga ja seda on keeruline teisel inimesel hinnata.

Vannitoatarbed mõnusaks koduseks spaaks

Ideaalse koduse spaa loovad nii mõnusad tooted, millega end poputada kui ka keskkond ise: lõhnaküünlad, pehmed vannirätikud, mõnus hommikumantel ja hea muusika. Pane ise kokku komplekt asjadest, mis aitavad tal kodus lõõgastuda. Kui kodus on vann, siis vali välja vannisool või vannipallid, lisa sinna juurde väikesed küünlad, hea šampanja, niisutav kehakreem ja siidist hommikumantel. Saunamõnude nautlejatele leia eeterlikud õlid ja saunamesi, mis muudavad saunaskäigu meeldivaks kogemuseks.

Lisaks kehahooldus toodetele võid läheneda kingile ka teise nurga alt. Kingi hoopis hea raamat, šokolaadikarp ja mõnus vannisool, millega vannivesi vahtu ajada. See on hea kombo, millega lõpetada pikk tööpäev või panna mõnusalt lõõgastav algus nädalavahetusele.

Uued ehted ja aksessuaarid

Ehted ja aksessuaarid nagu kvaliteetsed nahast käekotid või vööd, on alati väga heaks kingituseks. Naistel pole kunagi liiga palju ehteid või kotte. Seega, kui sa tead, millist käekotti on ta soovinud, siis kasuta võimalust ja kingi see talle ise. Teine võimalus on ehted, kingiks sobivad nii kõrvarõngad, käeketid, kaelakeed, sõrmused ja muud ehted. Kui ta kannab peamiselt kollast kulda, kingi talle kuldehteid. Kui eelistuseks on hõbe või valge kuld, siis kingi hoopis seda. Oluline on, et ehted vastaksid tema maitsele. Kui sa ei tea täpselt, mis on tema stiil, siis vali ajatud ja lihtsad ehted, mis kuluvad alati ära, selleks on nii kuldsed ümmargused kõrvarõngad, väikesed pärlkõrvarõngad või klassikaline kullast käekett.