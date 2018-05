[caption id="attachment_237708" align="alignnone" width="900"] Lätlanna Liga Ozolinale (süles pisipoeg Rafael) meeldib Haapsalus. Suurlinnas on rohkem meelelahutust, aga siin on hea rahulik lapsi kasvatada. Foto Arvo Tarmula[/caption] Läti pealinnast Eesti mudalinna elama sattunud kahe inglinimega pisipoisi ema Liga Ozolina peab Haapsalus disainipoodi ja leiab, et ilmselt on see laste kasvatamiseks maailma üks paremaid linnu. Kui Liga Ozolina oma Posti tänaval asuvasse Folk Disaini nime kandvasse poodi tööle läheb, on väike Rafael emaga alati kaasas. „Ta on nii väike alles ja ma ei taha teda kellegi teise hoolde jätta,“ seletab naine.