Monika Undo sulest ilmub uus lasteraamat

„Reiarohu helide maailm” viib väikese lugeja koos peategelase ja tema vanaemaga väikesele saarele, kus kõik muutub muusikaks.

Küsimusele, kus Reiarohu saar asub, on Läänemaa ühisgümnaasiumi õpetajal Monika Undol tulnud vastata mitu korda, et ei, see ei ole Eesti üks paljudest saartest. „Ju siis nimi kõlab usutavalt ja see oli ka eesmärk, seda enam, et koloriitsete nimedega saari on meil küllag