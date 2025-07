Hispaania teetigu teeb peavalu ka Haapsalus

Tänavune niiske ilmaga suvi on Hispaania teeteole soodne ja võõrliik ähvardab oma levikut linnas laiendada.

Üks paik, kus Hispaania teetigusid Haapsalus leida võib, on Kalda ja Kreutzwaldi tänava piirkond. Kalda tänava ääres elav Linda Tomsen rääkis Lääne Elule, et korjab neid oma koduaiast juba kolmandat aastat. Tänavu on olukord kutsumata külalistega eriti hulluks läinud.

„Olin nüüd paar päeva ära ja naastes tegin õhtul aiale ringi peale. Korjasin neid 118 tükki. Hommikuti teen ka ringi peale. Korjan neid iga päev,” rääkis Tomsen.

Hispaania teeteod on käinud Tomseni lillepeenra kallal,