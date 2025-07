Läänemaale laieneb järgmine kauplusekett

Taebla bussijaama kõrvale kerkib ligi miljoni euro eest Meie toidupood – üle 60 kauplusega keti esimene äri Läänemaal.

Meie toidukaupade jaeketi nõuniku Tarmu Kurmi sõnul võiks kauplus paari aasta pärast uksed lahti teha. „Kui oleme konservatiivsed, siis paar aastat. Kui saab kiiremini, siis on hästi,” ütles ta. „Ehitame kiiresti, kolme-nelja kuuga, aga elu on näidanud, et detailplaneeringu peale võiks minna