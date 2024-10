Prügivedu läheb poole kallimaks

Tuleva aasta veebruarist alustab Haapsalus jäätmete vedu Eesti Keskkonnateenused AS, uue hinnakirja järgi läheb sortimata prügi vedu senisest ligi kaks korda kallimaks.

Kui siiani tuli kuupmeetri segaolmejäätmete eest tasuda 13,88 eurot, siis veebruarist on sama koguse jäätmete hind 25,36 eurot. Kui palju iga tarbija maksma peab, sõltub konteineri suurusest, kuid laias laastus tasub arvestada, et järgmised viis aastat on prügivedu praegusest poole kallim.

„Segaolmejäätmed ongi kallid,” ütles Haapsalu linnakeskkonnanõunik Briti Klimberg. Tema sõnul ongi hinnad kujundatud selle järgi, et prügi sorteerides tuleb hind soodsam. „Soovime, et sega