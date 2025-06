Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused: Rohuküla sadam 8, Rohuküla, Haapsalu linn

Kuula artiklit, 1 minutit ja 27 sekundit 0:00 / 1:27

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Ridala Vallavolikogu 13.01.2010 otsusega nr 30 kehtestatud Rohuküla sadama detailplaneeringut Rohuküla sadam 8 kinnistu osas, et suurendada kinnistule määratud ehitusõigust krundile täiendavate tootmishoonete püstitamiseks. Kinnisasjale soovitakse rajada lisaks kuni 3 hoonet (laohoonet vms). Hooneid hakatakse kasutama meremärkide hoiustamiseks ning veesõidukite talvehoiustamiseks. Olemasolev viilhall säilitatakse. Detailplaneering on kooskõlas maakonnaplaneeringu ja kehtiva Haapsalu linna üldplaneeringuga. Rohuküla sadam 8 kinnisasja piire detailplaneeringus ei muudeta. Krundi kasutamise sihtostarvet (100% tootmismaa) ei muudeta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Haapsalu Linnavalitsuses 06.06-20.06.2025 (k.a). Saarte Liinid AS esitas avaliku väljapaneku kestel sademevee lahendust hõlmava parandusettepaneku, mis edastati projekteerijale ning seejärel korrigeeriti detailplaneeringut.

Haapsalu linnavalitsus jätkas detailplaneeringu menetlust vastavalt planeerimisseadusele ning esitas detailplaneeringu linnavalitsuse istungile kehtestamiseks.

Haapsalu Linnavalitsus