Läänemaale anti esimese taseme äikesehoiatus

Keskkonnaagentuur andis neljapäeval 11 maakonnale, sealhulgas Läänemaale esimese taseme äikesehoiatuse.

Pärast keskpäeva on oodata mitmel pool äikest, millega kaasneb kohati tugev sadu, tuulepuhangud üle 15 m/s ja võimalik on ka rahe. Lisaks Läänemaale on hoiatus antud veel Hiiumaale, Saaremaale, Harjumaale, Raplamaale, Pärnumaale, Viljandimaale, Tartumaale, Valgamaale, Põlvamaale ja Võrumaale.

Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Sel