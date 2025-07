Parimad naastrehvide brändid

Õige naastrehvide brändi valimine algab sinu enda sõiduharjumustest. Kui liigud peamiselt linnas, kus teed on regulaarselt hooldatud, võivad sobida ka taskukohasemad valikud, mis pakuvad piisavalt pidamist tüüpilistes talvetingimustes. Kui aga sõidad sageli maanteel, suurematel kiirustel või tihti metsavaheteedel, kus teeolud võivad olla ettearvamatud, tasub investeerida kõrgema klassi rehvidesse, mis pakuvad paremat haarduvust ja vastupidavust. Samuti mängib olulist rolli eelarve. Rehvid on investeering turvalisusse, kuid tänapäeval on võimalik leida häid valikuid ka soodsamas hinnaklassis.

Pirelli

Pirelli on üks maailma tuntumaid tippklassi rehvitootjaid, mille juured ulatuvad Itaaliasse. Brändi aastakümnete pikkune kogemus ja pidev tehnoloogiline areng on teinud sellest nime, mida seostatakse kvaliteedi, jõudluse ja stiiliga. Talviste teeolude jaoks pakub Pirelli eriti usaldusväärseid naastrehve, mis on loodud arvestama põhjamaade keerulisi ilmastikutingimusi.

Pirelli rehvid on tuntud oma täpse juhitavuse poolest, mis annab juhile kindla kontrolli isegi libedatel ja jäistel teedel. Samuti on nende rehvid võrreldes paljude konkurentidega vaiksemad, mis tähendab suuremat sõidumugavust, eriti oluline neile, kes veedavad palju aega roolis. Täpsus kurvides, stabiilsus pidurdamisel ja minimaalne sõidumüra muudavad Pirelli naastrehvid ideaalseks valikuks nõudlikule autojuhile.

Nankang

Nankang on Taiwanist pärit rehvitootja, mis on viimastel aastatel kogunud populaarsust tänu oma konkurentsivõimelisele hinnale ja üllatavalt heale kvaliteedile. Eriti silmapaistvaks muudab Nankangi see, et bränd pakub väga head hinna ja omaduste suhet just suuremates mõõtudes – see teeb neist nutika valiku linnamaasturite ja suuremate sõidukite omanikele, kes otsivad usaldusväärseid naastrehve taskukohase hinnaga.

Nankangi rehvid sobivad ideaalselt juhile, kes ei soovi kvaliteedis järeleandmisi teha, kuid ei soovi ka üle maksta tuntud rehvitootja brändi eest. Need rehvid pakuvad head pidamist nii lumel kui jääl, samas säilitades stabiilsuse ka kuivematel teekatetel. Nad on töökindlad ning arvestavad just põhjamaade tingimustega.

Nankangi populaarsed naastrehvi mudelid on SW-8 ja SW-9, mis on esindatud näiteks mõõtudes 255/45R19, 235/40R19 ja 215/55R18. Need mudelid on mõeldud just suurematele autodele, pakkudes tugevat haarduvust, korralikku kestvust ja sõidumugavust igapäevaseks talviseks kasutamiseks.

Continental

Continental on Saksamaa üks tuntuimaid ja usaldusväärsemaid rehvitootjaid, mille nimi seostub ohutuse, kvaliteedi ja innovatsiooniga. Tegemist on globaalse brändiga, mis on korduvalt võitnud sõltumatuid rehviteste ning mille talverehvid on põhjamaades hinnatud juba aastaid.

Talvistes teeoludes mängib usaldusväärne pidamine olulist rolli ning just selle poolest on Continental eriti tugev. Nende arendustöös pannakse suurt rõhku pidurdusteekonna lühendamisele, stabiilsusele kurvides ja ohutusele libedates oludes. Samuti on oluline rõhutada, et Continental rehvid säilitavad oma omadused ka siis, kui temperatuur langeb järsult alla nulli.

Continentali üks populaarseimaid mudeleid on näiteks Continental VIKINGCONTACT 8, mis on saadaval eri mõõtudes. Tegemist on ühe tehnoloogiliselt arenenuma naastrehviga turul, mis tagab kindla haarduvuse nii jääl kui lumel, pakkudes juhile maksimaalset kontrolli ka kõige keerulisemates talveoludes.

Michelin

Michelin on ülemaailmselt tuntud rehvitootja, mille tooted paistavad silma erakordse vastupidavuse ja töökindluse poolest. Kui otsid rehve, mis peavad vastu ka kõige raskemates tingimustes ning sobivad intensiivseks igapäevaseks kasutuseks, on Michelin kindel valik. Eriti hästi sobivad nende talverehvid kaubikutele ja professionaalseks rakenduseks, kus oluline on mitte ainult haarduvus, vaid ka kandevõime ja kulumiskindlus.

Michelini naastrehvid on loodud vastu pidama suurtele koormustele ja pidevale kasutusele, pakkudes samal ajal ohutut ja stabiilset sõitu ka jäistel ja lumistel teedel. Need rehvid on valmistatud kestma, mis teeb neist investeeringu, mis tasub end kiiresti ära.

Näiteks Michelini Agilis X-Ice North 225/65R16C mudel on suunatud eelkõige kaubikutele ja tööautodele. Tegu on tugeva ja töökindla rehviga, mis tagab turvalisuse ka kõige karmimates talveoludes, pakkudes samas pikaajalist kasutusmugavust ja vastupidavust.

GT Radial ja Triangle

GT Radial ja Triangle on kaheks taskukohaseks, ent usaldusväärseks alternatiiviks autojuhtidele, kes otsivad toimivaid naastrehve väiksema eelarvega. Kuigi nende hind on madalam võrreldes tuntud tipp-brändidega, ei tähenda see järeleandmisi ohutuses või kvaliteedis, just see teeb neist hinnatud valiku igapäevaseks linnakasutuseks.

Mõlemad tootjad keskenduvad rehvidele, mis pakuvad head pidamist tavalistes talvetingimustes ning sobivad hästi just neile, kes sõidavad peamiselt asfaldil ja linnatänavatel. GT Radial pärineb Singapurist ja on tuntud oma stabiilsete, kuluefektiivsete rehvilahenduste poolest. amrehv.ee valikust leiab näiteks mudeli IcePro SUV 3 EVO, mis sobib hästi linnamaasturitele.

Triangle, mille juured asuvad Hiinas, pakub samuti kuluefektiivseid talverehve, mida iseloomustab korralik haarduvus ja töökindlus. Mudel TI501 on heaks näiteks nende naastrehvidest, mis tagavad tasakaalustatud soorituse igapäevasel sõidul, säilitades samas soodsa hinna.