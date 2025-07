Telepildi pakkujate valik võtab silme eest kirjuks?

Teleteenuste valik on tänapäeval rikkalik, kuid sageli kaasnevad sellega mitmed tellimused ja lisakulud. Home3 ja Go3 pakuvad aga midagi unikaalset – kvaliteetne satelliittelevisioon ja populaarne voogedastus on koondatud mugavalt üheks tervikuks.

Teleteenuse pakkuja Home3

Artikkel jätkub peale reklaami

Home3 tagab sujuva vaatamiskogemuse olenemata kaabli- või mobiililevi kättesaadavusest, sest telepilt jõuab vaatajani otse satelliidi kaudu. Teenuse paigaldus on lihtne – Home3 tehnikud paigaldavad antenni ja seadistavad teenuse, teenuse standardpaigaldus on tasuta. Home3 eeliseks on see, et lisaks valitud Home3 paketile saad ligipääsu ka Go3-le – näiteks Home3 „Kodu“ paketiga saad ligipääsu Go3 „TV ja Filmid“ paketis olevale sisule. Liitudes Home3-ga, saad kaks teleteenust ühe kuutasu eest ja seega võimaluse nautida Home3 teenust telerist ja Go3 sisu nutiseadmetest!

Lisaks teleteenusele saad Home3-st soovi korral juurde võtta piiramatu mahu ja kiirusega mobiilse interneti. Värske uudisena pakume koostöös Go3-ga võimalust tellida oma Home3 põhipaketile lisaks ka Netflixi pakett hinnaga alates 7,99 € kuus.

Go3 televisioon

Go3 on üks Baltikumi populaarsemaid teleteenuseid, mida kasutatakse juba enam kui 500 000 kodus. Go3 pakub üle 80 telekanali, originaalsarju, Hollywoodi kassahitte, eestikeelse pealelugemisega lastesaateid ja rikkalikku spordivalikut. Eelmise aasta lõpust teeb Go3 koostööd Netflixiga, võimaldades vaatajatel nautida mõlemat teenust ühe tellimusega.

Lisaks Netflixile toob Go3 oma vaatajateni HBO sisu, näiteks ikoonilised sarjad „Seks ja linn“ ja „Troonide mäng“; discovery+ pakub laia valikut sporti, dokumentaale ja meelelahutust ning Paramount+ kaudu jõuavad ekraanile laste lemmikud „Käpapatrull“ ning „Käsna-Kalle Kantpüks“. Spordisõpradele pakub Go3 Extra Sport unustamatuid spordielamusi, sealhulgas Inglismaa kõrgliiga, UEFA Meistrite liiga ja Vormel-1 ülekandeid.

Go3 teleteenuse vaatamiseks vajad väga head internetti, teenust saab vaadata kahest nutiseadmest korraga ja digiboksi abil ka kolmandast seadmest. Mitmed saated ja filmid on allalaaditavad, et saaksid neid ka internetiühenduseta vaadata. Go3 pakettide valik on lai, et vaataja leiaks just selle, mis kõige paremini tema ootustele vastaks, hinnad algavad 7,99 eurost kuus. Kui soovid Go3 ja Netflixi kombopaketti, siis nende pakettide hinnad algavad 13,99 eurost kuus.

Uutele liitujatele on meil suurepärane eripakkumine – Home3 „Kodu“ pakett koos piiramatu 4G internetiga vaid 25,99 €/kuu (tavahind 37,99 €/kuu) ning anname hinnagarantii, et paketi kuutasu ei muutu järgneva 24 kuu jooksul. Usume, et see lahendus aitab oma rahaasju paremini planeerida ning arvestades Home3 „Kodu ja 4G internet“ paketi tavahinda, on võimalik kahe aasta jooksul säästa üle 300 euro.

Kampaaniatingimused ja lisainfot Home3 ja Go3 teenuste kohta saad veebilehtedelt www.home3.ee ja www.go3.tv, helistades 698 9000 või saates meile kirja aadressile info@home3.ee.

Kui soovid Home3 ja Go3 teenustega lähemalt tutvuda, külasta meie telki Haapsalu Toidutänaval 25.–26. juulil.