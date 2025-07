Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsus kehtestas 02.07.2025 istungil otsusega nr 606 Rohuküla sadam 8 detailplaneeringu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 37 sekundit 0:00 / 1:37

Haapsalu Linnavalitsuse 12.02.2025 korraldusega nr 136 algatati detailplaneering ning jäeti planeeritaval alal algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala asub Rohuküla sadama lõunapoolses servas sadama kai nr 1 ääres, Rohuküla sadam 8 katastriüksusel.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Ridala Vallavolikogu 13.01.2010 otsusega nr 30 kehtestatud Rohuküla sadama detailplaneeringut Rohuküla sadam 8 kinnistu osas, et suurendada kinnistule määratud ehitusõigust täiendavate tootmishoonete püstitamiseks.

Kinnistule soovitakse rajada lisaks kuni kolm hoonet (laohoonet vms). Hooneid hakatakse kasutama meremärkide hoiustamiseks ning veesõidukite talvehoiustamiseks. Rohuküla sadam 8 kinnisasja piire detailplaneeringus ei muudeta. Krundi kasutamise sihtostarvet (100% tootmismaa) ei muudeta.

Detailplaneering on kooskõlas Haapsalu Linnavolikogu 27.09.2024 otsusega nr 162 kehtestatud Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering on kooskõlastatud Terviseameti, Päästeameti, Keskkonnaameti, Kliimaministeeriumi ja Transpordiametiga. Planeeringu koostamisse on kaasatud AS Saarte Liinid ja Elisa Eesti AS.

Haapsalu Linnavalitsus