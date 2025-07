Lääne Elu paberleht laupäeval, 26. juulil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 55 sekundit 0:00 / 0:55

Suurürituste korraldajate käive kasvab

Läänemaal suurüritusi korraldavate ettevõtete majandusaasta aruannetest paistab, et mõne erandiga on ürituste korraldamisest saadav käive üha kasvamas, kuid kasum on hüplik.

Vormsil algab tänasest olavipäeva tähistamine

29. juulil kulmineeruvad olavipäeva pidustused algavad Vormsil juba täna. Nelja päeva sisse mahub sündmusi jumalateenistusest ja kontsertidest näituse, simmani ja filmivaatamiseni. Olavipäev on Vormsi suve suursündmus, mille tähistamine algas saarel uhkemal kujul 35 aasta eest, mil taaspühitseti Vormsi Püha Olavi kirik.

Helgi Sallo täht lõi särama olude kiuste

Ajakirjanik Aivo Paljasmaa istus Helgi Salloga Fra Mare spaad ümbritsevate mändide varjus, et rääkida teatri suurkujuga tema pikast ja mitmekesisest karjäärist.