Reformierakond lubab Suklese välja visata (10)

Andrus Karnau

Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv (vasakult), Haapsalu piirkonna juht Urmas Koppe, riigikogu liige Lauri Luik ja endine koolijuht Kädly Künnap valimiskoosolekul. ARVO TARMULA

Reformierakonna Haapsalu piirkonna juht Urmas Koppe ütles, et erakonna vastu kandideerijate väljaviskamise otsus sünnib septembris. „Ehitame uue tugeva erakonna Haapsalus, me ei saa arvestada inimstega, kes on meile selja pööranud,” lausus Koppe.

Eelmise neljapäeva õhtul oli Haapsalu reformierakondlaste koosolekut väisanud erakonna peasekretär Tõnis Kõiv tõotas, et Reformierakonda ootab Haapsalus ees helge tulevik. „See on keeruline, kui kapten ei lahku laevalt mitte viimasena, vaid esimesena,” lausus Kõiv Haapsalu linnapea Urmas Suklese kohta, kes seni juhtis siinseid oravaid.

Kõiv ütles Lääne Elule, et Reformierakonna vastu kandideerivate erakonna liikmete väljaviskamise ettepaneku peab tegema kohaliku piirkonna juhatus.

Suklese valimisliidus kandideerib koos linnapeaga kaheksa Reformierakonna liiget.

Koppe ütles, et Reformierakonna eesmärk on saada Haapsalu volikokku 8–9 mandaati. Koppe hindas, et kuuest Haapsalu valimistele minevast nimekirjast on neli tugevat (Reformierakond, Suklese valimisliit, Meie Inimesed ja Keskerakond) ja kaks nõrka (sotsid ja EKRE). Koppe arvas, et kõik kuus saavad üle künnise volikokku.

Kõiv ütles, et Reformierakonna toetus on Läänemaal tugev, mistõttu hindas ta, et ka Haapsalus saab partei Suklesega konkureerimisest hoolimata suure häältesaagi. Kõiv märkis, et neil valimistel selgub, kas 2013 valisid inimesed Suklese poolt hääletades teda või erakonda. „Sukles tegi oma nimekirja loomise otsuse juba eelmise aasta lõpus, ülejäänu on olnud näitemäng. Ta teab, mis juhtub, kui teeb oma nimekirja,” märkis Kõiv.