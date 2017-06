Täna algab kohus Edgar Savisaare üle

Toimetas Lemmi Kann

Edgar Savisaar astub kohtu ette. Foto: arhiiv

Harju maakohtus algab täna kohtuprotsess Keskerakonna endise juhi Edgar Savisaare, Keskerakonna, mitme poliitiku ja ettevõtjate üle, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Riigiprokuratuur süüdistab Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, ametiisikuna ja grupis, samuti neljas altkäemaksu võtmise episoodis, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises.

Keskerakond on süüdistuse saanud juriidilise isikuna. Savisaarele altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud ärimehed Aivar Tuulberg (55), Alexander Kofkin (76), Hillar Teder (54) ja Vello Kunman (65).

See, et Savisaarel (67) tuleb kohtu ette astuda, sai lõplikult selgeks juuni alguseks, kui kohtuarstlik ekspertiis leidis, et ametist tagandatud Tallinna linnapea on vaatamata oma kehvale tervisele siiski suuteline kohtuprotsessil osalema.