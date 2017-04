Jürgen Ligi nimetas rahandusminister Sven Sesterit idioodiks (2)

BNS



Jürgen Ligi. Foto: Urmas Lauri

Praeguse valitsuse eelarvepoliitika osas rahulolematu endine rahandusminister, reformierakondlane Jürgen Ligi nimetas sotsiaalmeedias praegust rahandusministrit Sven Sesterit idioodiks.

Ligi ärritas Sesteri mõttekäik eelarve mõjust sündivusele. “Kui täna sünnib 6 naise kohta 9 last, siis lõpuks on 6 naise kohta 10 last,” tõi Sester Postimehe veergudel näite eelarve mõjust. Selline arutlus aga Ligile ei meeldinud ning ta kommenteeris seda sotsiaalmeedias sõnadega “see mees on ju idioot”.

Ligi sõnul rikub praegune valitsus riigieelarve seadust. “Puudujääk on suurem, kui lubab kehtiv seadus, ja suurem ka, kui lubab jätkusuutmatut puudujääki lubav seadusemuudatus. Teiseks rikutakse majandusseadusi. Valetatakse majanduse elavdamise teemal,” kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

Tema sõnul on tööturg juba ülepingestatud. “Nõudlus kasvab kiiresti, euroraha hakkab just voolama, mistõttu laenude ja reservide põletamine teeb majandusele ainult halba. Sisenõudluse ergutamine on vale, välisnõudlus ja inflatsioon kasvavad. Ühtki majanduse struktuurset probleemi eelarve ei käsitle teisiti kui süvendamisega,” märkis Ligi.