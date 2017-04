Grupi Haapsalu vaimulike avalik kiri HÕFFi asjus (11)

Grupp Haapsalu vaimulikke

Austatud Haapsalu linnavalitsus ja volikogu!

Tänavu 6. märtsil pöördusime teie poole ettepanekuga mitte toetada linna rahaga õudusfilmide festivali, vaid kaaluda selle asemel näiteks kohaliku muusikahariduse toetamist. Kahjuks me ei ole saanud tänaseks, poolteist kuud hiljem, meie pöördumisele vastust.

Kuna meie kiri leidis ulatuslikku kajastust nii kohalikus kui ka üleriigilises meedias, peame vajalikuks oma selleteemalisi seisukohti selgitada.

Arusaadavalt ei ole meil vaimulikena administratiivset meelevalda linnas toimuvaid üritusi keelustada, küll aga oleme vastutustundlike kodanikena selle vastu, et halva mõjuga ürituste korraldamiseks kasutataks avalikku raha. Avaliku raha kasutamine peaks olema avaliku huvi täitmiseks viisil, et oleks tagatud heaperemehelikkus ja otstarbekus. Kui omavalitsusel on kaalumisel eelarvevahendite kasutamine erinevate ürituste toetamiseks, siis peaks olema selgelt väljendatud avalik huvi või siis seadusest tulenev alus.

Ent veelgi olulisem kui rahanumbrid on teadmine, millele ikkagi linnavõim annab oma tunnustuse.

HÕFFi püütakse näidata kena kultuuriüritusena, mille toetamine oleks justkui avalik huvi. Tegelik mõju on aga mitmekülgselt halb. Kas poleks mõistlikum analüüsida HÕFFi mõju mitte hetkeemotsioonide ajel, vaid pikemas ja laiemas perspektiivis? Ürituse korraldajad ja pooldajad on püüdnud seda serveerida kui linnale tulu toovat kultuuriüritust. Leiame, et niisugune määratlus on sügavalt ekslik. Mida head saab olla kurjuse kunstilisel kujutamisel? Inimeste hirmutamist ja vigastamise, sandistamise või tapmise eksponeerimist meelelahutusliku, lõbusalt mängulise tegevusena tuleks näha mitte kultuurilise, vaid pigem peamisi eluväärtusi lammutava tegevusena.

Vägivaldsete fantaasiate kultiveerimise halvast mõjust on konkreetseid näiteid. Ajakirja Imeline Teadus käesoleva aasta jaanuarinumbris on toodud artikkel teadusuuringutele tuginevate näidetega õudusfilmide halbadest mõjudest. Meie vestlustes inimestega on esile tulnud teated ärevus- ja unehäiretest. On teada juhtum, kus lapseeas koos isaga vaadatud õudusfilm meenub veel aastate jooksul õõvastavate mälupiltidena, mistõttu noor inimene vajab psühhiaatrilist ravi. Ulatuslikum ongi pikemaajaline mõju.

Mängulise tegevuse või ekspositsiooni kaudu kujundatakse hoiakuid, teadlikult või alateadlikult. HÕFF teeb seda suunal, et õõva tekitamine ongi lõbus, teistmoodi normaalsus. Kellegi hirmutamine, vigastamine, moonutamine või isegi tapmine eriti võikal viisil, olgugi et mängult, on fun. Sellega hävitatakse, eriti noortes, kujunemiseas inimestes, empaatiavõimet ja nüristatakse emotsionaalset intelligentsust. Tuimestatakse tõrget vägivaldse, hävitusliku käitumise suhtes nii enese kui teiste poolt, nii enese kui teiste vastu. Seetõttu me taunime ka HÕFFiga seotud zombide rongkäiku.

Võidakse väita, et kõigile see niimoodi ei mõju. Ent kas tohiks olla ükskõikne tundlikuma hingelaadiga inimeste suhtes? Jah, igaüks ei pruugi järgida vägivaldset eeskuju. Ent mõned kindlasti järgivad. Esialgu ehk põnevusest, hoolimatult, mis võib aga progresseeruda tahtlikuks destruktiivseks tegevuseks.

On väidetud, et nimetatud üritus on kasulik linna majanduselu elavdajana. Aselinnapea tele-eetris öeldu, et HÕFF on suure osavõtjate arvuga festival, on ilmselgelt eksitav. Palju külalisi pidi olema linna ettevõtlusele kasulik ja seega lisaargument linnapoolsele toetusele. Ent tema poolt välja öeldud osavõtjate arv – 3500 – saadi ilmselt kõikide kinoseansside vaatajate arvu summeerimisel, mis pole ligilähedaseltki külastajate arv.

Vaatajate hulk ju olulisel määral kattub. Petta said nii ettevõtjad kui ka kogu avalikkus, kuna ERR eetrist anti Aktuaalse Kaamera vaatajatele valeinfot.

Ülaltoodut arvestades ei oleks HÕFFi tunnustamine toetuse kaudu kuidagi linnakodanike huvides.

Meie kogemused pöördumise kajastamisel üleriigilises meedias näitavad, et meie seisukohti esitatakse tendentslikult ning nendega püütakse manipuleerida, mistõttu me loobusime avalikust dispuudist HÕFFi vestlusringis 30. aprillil ning valisime oma seisukohtade väljendamiseks avaliku kirja.

Lugupidamisega

Grupp Haapsalu vaimulikke

25. aprillil 2017